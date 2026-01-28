Дума на деня: Управление на качеството

Какво означава "управление на качеството"?
Управлението на качеството представлява система от дейности и процеси, насочени към осигуряване на високо и постоянно качество на продуктите или услугите. То обхваща планиране, контрол, подобрение и оценка на качеството във всички етапи на производството или предоставянето на услугата.
Основната цел на управлението на качеството е да се удовлетворят изискванията и очакванията на клиентите, като същевременно се спазват нормативните и стандартни изисквания. Това включва прилагането на международни стандарти като ISO 9001 и използването на методи за непрекъснато усъвършенстване.
