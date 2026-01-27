BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1836 BGN
Петрол
63.8 $/барел
Bitcoin
$88,516.6
Последвайте ни
1 USD
1.1836 BGN
Петрол
63.8 $/барел
Bitcoin
$88,516.6
БГ Бизнес Дума на деня: CRM система

Дума на деня: CRM система

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво означава "CRM система"?

CRM системата представлява софтуерно и стратегическо решение за управление на взаимоотношенията с клиенти. Тя подпомага организациите в събирането, съхранението и анализа на информация за клиенти, с цел подобряване на комуникацията и обслужването.

Основната функция на CRM системата е да обедини всички данни за клиентите на едно място история на покупките, предпочитания, контакти и обратна връзка. Това позволява на фирмите да персонализират своите оферти, да повишат удовлетвореността на клиентите и да изградят дългосрочна лоялност.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата