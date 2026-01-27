Дума на деня: CRM система

Какво означава "CRM система"?

CRM системата представлява софтуерно и стратегическо решение за управление на взаимоотношенията с клиенти. Тя подпомага организациите в събирането, съхранението и анализа на информация за клиенти, с цел подобряване на комуникацията и обслужването.

Основната функция на CRM системата е да обедини всички данни за клиентите на едно място – история на покупките, предпочитания, контакти и обратна връзка. Това позволява на фирмите да персонализират своите оферти, да повишат удовлетвореността на клиентите и да изградят дългосрочна лоялност.

