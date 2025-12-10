BGN → EUR
БГ Бизнес Дума на деня: Електронна търговия

Дума на деня: Електронна търговия

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Кога се използва понятието "електронна търговия"?

Електронната търговия представлява форма на търговска дейност, при която покупко-продажбата на стоки и услуги се извършва онлайн чрез интернет платформи. Тя включва всички процеси от представянето на продуктите, през обработката на поръчките и плащанията, до доставката до крайния клиент. В основата ѝ стоят дигиталните технологии, които позволяват на бизнеса да достигне до потребители без географски ограничения.

Този модел на търговия предлага значителни удобства както за клиентите, които могат да пазаруват по всяко време, така и за фирмите, които оптимизират разходи и разширяват пазара си. Платформи като онлайн магазини, маркетплейси и социални мрежи улесняват процеса, а разнообразието от електронни методи за плащане го прави бърз и сигурен. Електронната търговия обхваща различни разновидности – B2C (бизнес към клиент), B2B (между компании), C2C (между потребители) и други.

Развитието на електронната търговия се ускорява от технологични иновации като мобилните приложения, автоматизацията, изкуствения интелект и дигиталния маркетинг. Те подобряват потребителското изживяване чрез персонализация, бърза комуникация и проследяване на пратките в реално време. В резултат онлайн пазаруването се превърна в ключов елемент от съвременната икономика и неизменна част от ежедневието на милиони хора. 

