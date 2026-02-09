BGN → EUR
БГ Бизнес Дума на деня: Бенчмаркинг

Дума на деня: Бенчмаркинг

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво е "бенчмаркинг"?

Бенчмаркингът е управленски инструмент, чрез който организациите сравняват своите процеси, продукти или резултати с тези на водещи компании в същия или в сходен сектор. Основната цел е да се идентифицират добри практики и области за подобрение, които могат да повишат ефективността, качеството и конкурентоспособността на бизнеса.

Процесът на бенчмаркинг включва събиране и анализ на данни, определяне на ключови показатели за сравнение и оценка на разликите между собственото представяне и това на избраните лидери. Важно е сравнението да бъде обективно и да се базира на релевантни критерии, за да могат изводите да бъдат приложими на практика.

Прилаган правилно, бенчмаркингът подпомага вземането на по-информирани управленски решения и стимулира непрекъснатото усъвършенстване. Той не означава просто копиране на чужди модели, а адаптиране на успешни подходи към конкретните условия.

