Дума на деня: Административна такса

Какво означава и как се използва терминът „административна такса“?

Административните такси са такси, които финансови институции и инвестиционни дружества начисляват за управление и поддържане на инвестиции или финансови сметки. Те се заплащат при откриване и използване на банков кредит или други специализирани финансови инструменти, включително инвестиции в стартъпи и фондове.

Тези такси са част от общата цена на финансовата услуга и покриват разходи, свързани с обработка на документация, текущо администриране, водене на отчетност, финансово отчитане и спазване на регулаторните изисквания.

