Дума на деня: Административна такса

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Всички нови продукти, които Apple се очаква да представи през 2026 г.
Apple обикновено пази мълчание, но дава бегли насоки
Какво означава и как се използва терминът „административна такса“?
Административните такси са такси, които финансови институции и инвестиционни дружества начисляват за управление и поддържане на инвестиции или финансови сметки. Те се заплащат при откриване и използване на банков кредит или други специализирани финансови инструменти, включително инвестиции в стартъпи и фондове.
Тези такси са част от общата цена на финансовата услуга и покриват разходи, свързани с обработка на документация, текущо администриране, водене на отчетност, финансово отчитане и спазване на регулаторните изисквания.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Apple обикновено пази мълчание, но дава бегли насоки
Цените са се повишили с 0,89% през миналия месец