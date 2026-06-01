Докога обменяме безплатно левове в банките и пощите?

Къде все още може да обменим левове?

До края на 2026 г. банките и пощите са длъжни да извършват обмяна като отказ е допустим само при липса на налични средства в пощенските станции. До 30 юни гражданите могат да обменят левове без такси и комисионни по официалния курс, пише БНР.

За обмяна на суми над 30 000 лева в банките е необходима предварителна заявка, подадена поне 3 работни дни по-рано. В пощенските станции безплатно могат да се обменят до 1 000 лева на ден, а в някои клонове – до 10 000 лева след предварителна заявка, направена между 3 и 5 работни дни предварително.

"Ние, потребителите" поясняват, че от началото на юли търговските банки и „Български пощи“ могат да въведат такси за обмен на банкноти и монети от левове в евро.