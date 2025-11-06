Докато другите европейци свиват разходите, българите харчат на воля

Защо търговията на дребно в еврозоната намалява?

Продажбите на дребно в еврозоната се понижиха слабо на месечна база, а в целия ЕС останаха непроменени през септември, докато търговията на дребно в България се разшири за втори пореден месец, показват данни на официалната европейска статистика Евростат.

През септември 2025 г. продажбите на дребно в еврозоната се свиха с 0,1% след аналогичен спад месец по-рано и очаквания за повишение с 0,2%, а в целия Европейския съюз останаха без промяна спрямо август, когато се понижиха с 0,1%, пише БНР.

Спадът на търговията на дребно в еврозоната се дължи на намаляване на потребителските покупки на нехранителни покупки (с 0,1% и при стабилизация в ЕС), както и на намалените покупки на автомобилни горива (с 1% и с 0,9% в ЕС), при стабилизация на продажбите на храни, напитки и тютюневи изделия (и техен спад с 0,2% в ЕС).



Спрямо септември 2024 г. продажбите на дребно в еврозоната нарастват с 1,0% (най-слабо повишение от юли 2024 г. насам) и с 1,3% в целия ЕС, след техен растеж с по 1,6% през август.



Продажбите на дребно в България обаче се увеличиха през септември с 0,8% спрямо август, като по-солиден растеж на месечна база беше отчетен в шест други страни членки. За разлика от осреднените данни за ЕС, растежът на продажбите на дребно в България на годишна база се ускори през септември спрямо месец по-рано, достигайки 5,7% след тяхно повишение с 4,9% през август.



По-добър растеж на търговията на дребно беше отчетен единствено в две други страни членки на ЕС, като най-силно беше увеличението на търговията на дребно в Кипър (с 8,5%) и Малта (с 6,6%).

