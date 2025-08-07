До 4400 лева за декар: Нивите у нас с нечувани цени

Ето къде в България земеделската земя е най-евтина
Данни на Националния статистически институт сочат, че най-скъпа през миналата година е била земеделската земя в Североизточна България и по-конкретно в област Добрич. Средната цена за декар обработваема земя е стигнал 4404 лв. в община Добрич-селска, последвана от община Генерал Тошево (3 610 лв/дка) и община Тервел с 3 426 лв/дка.
Средната цена на сделките с ниви във Варненска област през 2024 г. достига 1971 лева за декар, което е със 7,5 процента повече в сравнение с предходната година, съобщиха от Териториалното статистическо бюро - Североизток.
През миналата година във Варненско най-висока e цената на сделки с ниви в община Вълчи дол - 2672 лева на декар. След нея са общините Ветрино - с 2112 лева и Аврен - с 2061 лева за декар. Най-ниска е цената на сделки с ниви в общините Провадия и Суворово - съответно 1315 лева и 1688 лева на декар.
От статистиката съобщиха още, че през 2024 година средната цена за наем/аренда на един декар ниви в областта достига 68 лева и е с 4,2 процента по-ниска спрямо 2023 година. Средната цена за наем/аренда на един декар постоянно затревени площи е 17 лева и е на същото ниво спрямо предходната година.
Варненска област е на девето място в страната по цена за наем/аренда на един декар ниви през 2024 година. Преди нея са областите Добрич - 92 лева, Разград и Силистра - по 84 лева, Плевен и Русе - по 72 лева и други, съобщава БТА.
Традиционно, в Югозападна България цените са значително по-ниски – за София цената е 769 лв. за декар, а в Пазарджик цената е само 720 лв. Положението не е по-различно и в Югоизточна България – в хасковския край максималната цена е 494 лв. за декар.
