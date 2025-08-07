До 4400 лева за декар: Нивите у нас с нечувани цени

Ето къде в България земеделската земя е най-евтина

Данни на Националния статистически институт сочат, че най-скъпа през миналата година е била земеделската земя в Североизточна България и по-конкретно в област Добрич. Средната цена за декар обработваема земя е стигнал 4404 лв. в община Добрич-селска, последвана от община Генерал Тошево (3 610 лв/дка) и община Тервел с 3 426 лв/дка.

Средната цена на сделките с ниви във Варненска област през 2024 г. достига 1971 лева за декар, което е със 7,5 процента повече в сравнение с предходната година, съобщиха от Териториалното статистическо бюро - Североизток.