DigitalPRO Conf: най-гледаната онлайн конференция за дигитален маркетинг в България се завръща на 4 и 5 октомври

Събитието е напълно безплатно с предварителна регистрация

На 4 и 5 октомври 2025 г. ще се проведе 7-мото издание на DigitalPRO Conf – най-гледаната онлайн конференция за дигитален маркетинг в България. След като през 2024 г. събра над 2 200 зрители, тази година събитието се завръща с още по-богата програма и теми, които отразяват реалните предизвикателства и най-новите тенденции в дигиталния маркетинг. Началото е на 4 октомври в 10:00 часа, а излъчването ще бъде на живо в YouTube, достъпно за зрители от България и чужбина. Конференцията е насочена както към млади специалисти, които правят първите си стъпки в маркетинга, така и към предприемачи, мениджъри и собственици на бизнес, които искат да подобрят своето дигитално присъствие.

Тазгодишното издание ще постави акцент върху внедряването на AI инструменти като ChatGPT в маркетинговите стратегии, създаването на успешни кампании в платформите на Meta и ефективното управление на рекламните бюджети. Програмата включва обучения по стратегическо планиране, анализ на резултати, оптимизация на Google Ads и създаване на въздействащо видео съдържание. Първият ден е посветен на седем практически обучения и завършва с панелна дискусия за възможностите за развитие в индустрията. Вторият ден поставя акцент върху ролята на изкуствения интелект, предлага разширено обучение за начинаещи и приключва с интерактивна сесия с въпроси и отговори.

Лекторите са доказани експерти с дългогодишен опит. Сред тях са основатели на агенции, маркетинг директори и консултанти, които ежедневно управляват успешни кампании и решават реални предизвикателства от практиката. Съдържанието е изцяло практическо, приложимо веднага и насочено към постигане на измерими резултати.

Регистрацията за DigitalPRO Conf вече е отворена. Запазете своето място безплатно и гледайте онлайн от удобството на своя дом или офис през официалния сайт на събитието.