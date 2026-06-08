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БГ Бизнес Digital4Sofia PRO Marketing Conference се завръща с най-силното си международно издание до момента

Digital4Sofia PRO Marketing Conference се завръща с най-силното си международно издание до момента

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

AI, ecommerce, лидерски дискусии събират водещи експерти от цяла Европа на една сцена

На 11 юни 2026 г. Sofia Tech Park ще бъде домакин на Digital4Sofia: PRO Marketing Conference - водещото събитие за дигитален маркетинг, ecommerce и онлайн реклама в България. Тазгодишното издание е особено, защото за първи път поставя изключително силен акцент върху международното участие. Лектори от водещи маркетинг пазари в Европа застават на сцената с едни от най-разпознаваемите имена в българския дигитален бизнес. Те ще споделят работещи стратегии, практически опит и идеи от развитието на европейския пазар.

За втора поредна година Digital4 Network и DigitalPRO обединяват усилията си след силния интерес към съвместното издание през 2025 г., което събра стотици представители на маркетинг и бизнес общността. Форматът бързо се утвърди като едно от значимите събития в сектора, а през 2026 г. конференцията надгражда с още по-практическа насоченост, повече реални case studies и дискусионни формати, фокусирани върху конкретни бизнес резултати.

„Digital4Sofia PRO Marketing Conference се превърна в мястото, където се среща целият маркетинг бранш. Десет години след старта на конференциите Digital4 виждаме как около тях се изгради общност, която реално движи индустрията напред. Именно затова за нас е важно тазгодишното издание да бъде и с най-силното международно присъствие до момента“, споделя Любомир Аламанов, създател на бранда Digital4 и организатор на събитието.

Ключовата новост в програмата за 2026 г. е направлението Marketing Leaders Talks. Това е изцяло нов формат, който излиза извън рамките на стандартните лекции и поставя фокус върху стратегическите разговори в индустрията. В рамките на залата Marketing Leaders Talks ще се проведат лидерски дискусии за бъдещето на агенциите, за новата роля на SEO и GEO в ерата на AI търсенето, както и за развитието на социалните медии и дигиталната икономика. Паралелно с това DigitalPRO Arena остава другата основна сцена на конференцията, насочена към практически знания и приложими стратегии. Там участниците ще получат конкретни насоки и работещи подходи в области като Meta Ads, AI дизайн, Google Shopping, ecommerce и performance marketing, които могат да приложат директно в своята работа.

 

За първи път програмата поставя толкова силен фокус върху темата, която променя цялата индустрия, а именно „AI vs Human Marketing“. Как automation трансформира customer acquisition процесите, кои AI workflows реално спестяват време и носят продажби и каква е новата роля на маркетинг специалиста в ерата на генеративния AI са част от ключовите теми, около които ще бъде изградено съдържанието на конференцията. Разговорът няма да бъде насочен към абстрактни прогнози за бъдещето, а към реални примери, практически решения и работещи стратегии, представени от професионалисти, които ежедневно управляват кампании, бюджети и дигитални бизнеси.

Digital4Sofia 2026 събира на една сцена международни лектори, AI експерти, ecommerce лидери, content creators и водещи имена в дигиталния бизнес. В програмата ще се включат инвеститорът и предприемач Оуен Клейтър, CEO на Becks & Clates, SEO експертът Михаил Суски от Surfer и Александра Тачалова от Digital Olympus, които ще споделят международен опит и работещи модели от различни европейски пазари. Сред акцентите в българското участие са Стилиян Запорожанов и Христиана Андреева от DigitalPRO, Ивайло Йорданов от EVOL.BG и Александър Мансур от Riscase Digital, които ще представят практически стратегии и реални казуси от сферата на ecommerce, performance marketing и AI. Организаторите подготвят и още специални участия от българската и международната дигитална сцена, а фокусът на форума остава върху приложимите идеи и работещите стратегии за развитие през 2026 г.

Програмата включва и панел, нетипичен за маркетинг конференция. Разговор за реалната кампания зад филма „Брънч за начинаещи“ с участието на Ния Коцева от INFLUENCER.BG, актьора и продуцент Алек Алексиев и актрисата Алекс Сърчаджиева. Това ще бъде конкретен казус за това как инфлуенсър маркетингът работи и какво се случва, когато не работи.

Събитието се осъществява с подкрепата на водещи компании от дигиталния и финансовия сектор, сред които Superhosting.bg, Банка ДСК, JetHost, TBI Bank, Netpeak и Euribia Digital. Институционален партньор е Българска Е-комерс Асоциация, технологичен партньор е Urbo Studio, а мобилити партньор - Top Rent a Car.

Билетите са достъпни в два формата: Attend Only от 99 EUR и Premium от 129 EUR, включващ видеозапис от лекциите и вечерен нетуъркинг коктейл.

Регистрацията е отворена на официалния сайт на събитието: Digital4Sofia.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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