Дефицитът достигна притеснително високи нива

Каква е причината

Дефицитът по консолидираната фискална програма е достигнал притеснително високи нива за месец март. По предварителни данни на финансовото министерство минусът в държавната хазна към края на първото тримесечие възлиза на 1.5 млрд. евро или 1.2% от БВП. От информацията става ясно, че големият минус се дължи основно на изпреварващо растящите разходи в публичния сектор.

Към края на март приходите по КФП, с включени всички съставни бюджети, са в размер на 10 млрд. евро - с 1.4 млрд. евро повече спрямо същия период на миналата година. Разходите обаче са достигнали 11.5 млрд. евро или 1.9 млрд. евро повече спрямо март, 2025 година. Сравнението спрямо 2025 г. показва, че дефицитът като дял от БВП е по-голям с 0.3 процентни пункта. Към края на март, 2025 минусът по консолидираната фискална програма е бил 0.9% от БВП, пише "Сега".

Основен принос за високия дефицит имат нарастналите разходи за възнаграждения, за пенсии и по-високите капиталови разходи покрай приключването на Националния план за възстановяване и устойчивост.

“Причините за наблюдавания ръст на разходите са, от една страна, базов ефект в разходите за пенсии след тяхната индексация от 01 юли 2025 г. с 8,6 на сто. От друга страна, ЗДБРБ за 2025 г. бе обнародван в "Държавен вестник" в края на месец март 2025 г., като политиката по доходите, заложена в него, не се е прилагала до влизането му в сила. След приемането на закона, заложеното увеличение на възнагражденията бе приложено след месец април, считано от януари 2025 г., поради което за месеците януари-март 2025 г. възнагражденията са по-ниски от определените им размери по действащото към началото на 2026 г. законодателство. Върху разходите за персонал влияние оказват и увеличението на минималната работна заплата от януари 2026 г., както и допълнителното увеличение на възнагражденията с размера на натрупаната инфлация за 2025 г., считано от януари 2026 г.”, се казва в прессъобщението на МФ. От ведомството изтъкват и по-високите разходи по изпълнението на проектите по ПВУ.

1 млрд. евро от допълнителните 1.4 млрд. евро приходи, генерирани в първите три месеца на годината, са данъчни постъпления, 400 млн. евро от плюса се дължи на по-високи приходи по линия на ЕС.