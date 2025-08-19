Чуждестранните инвестиции у нас намаляват

От кои държави идват най-много инвестиции нас?

През първото полугодие на 2025 г. преките чужди инвестиции у нас са 849 млн. евро, което е едва 0.8% от БВП, показва статистиката на БНБ. Данните са предварителни и може да претърпят корекция нагоре, но засега нетният поток чужди инвестиции в страната е по-нисък с 31.4 млн. лв. от този през първото полугодие на 2024 г.

Обемът на преките чужди инвестиции в страната тази година се дължи основно на реинвестираната печалба в българските подразделения, което е добър знак за тяхното бъдещо развитие. Сумата е 1.756 млрд. евро, докато миналата година за първите шест месеца реинвестираната печалба е възлизала на 1.236 млрд. евро.

Под формата на дялов капитал в страната са влезли 232.9 млн. евро. Това са вноски на чуждестранни компании в капитала на български дружества и са показател за дългосрочен инвеститорски интерес. Тази сума е почти на нивото от миналата година - с 10 млн. евро повече, пише "Сега".

Впечатление прави, че за първите шест месеца на годината българските дъщерни дружества са върнали на компаниите майки заеми за 1.141 млрд. евро. Тези средства са били предоставени по-рано на българските дружества и са били отчетени като преки чужди инвестиции, но сега са напуснали страната. Сумата е двойно по-голяма от върнатите заеми преди година.

Най-големите нетни положителни потоци от преки инвестиции в страната за периода януари-юни са от Италия (197.3 млн. евро), Нидерландия (190.7 млн. евро) и Гърция (167.3 млн. евро), посочва БНБ.

Към Швейцария (296.6 млн. евро) и Люксембург (155.9 млн. евро) е бил насочен най-големият отлив на капитали през първото полугодие.

В същото време български компании са инвестирали 244.3 млн. евро зад граница в периода януари-юни 2025 г.

