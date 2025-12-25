BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.65945 BGN
Петрол
61.37 $/барел
Bitcoin
$87,932.1
БГ Бизнес Честито Рождество Христово!

Честито Рождество Христово!

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Християнският свят отбелязва на 25 декември един от най-големите църковни празници – Рождество Христово или Коледа, на който се чества рождението на Божия син Исус Христос.

 

Екипът на businessnovinite.bg ви пожелава здраве, късмет и любов за вас и люимите ви хора! Честито Рождество Христово!

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

