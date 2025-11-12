„Булгаргаз“ предлага поевтиняване на природния газ с 1% през декември

Предложението предстои да бъде разгледано от КЕВР

„Булгаргаз“ предлага цена на природния газ за декември в размер на 65,24 лева (33,36 евро) за мегаватчас (MWh), като в сумата не са включени разходите за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това става ясно от заявление на дружеството, подадено до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), която предстои да одобри окончателната цена. Документът е публикуван на официалния уебсайт на регулатора, цитира БТА.

Снимка: bTV

За сравнение, КЕВР вече утвърди цена на природния газ за ноември в размер на 65,82 лв./MWh (33,65 евро), също без включени допълнителни такси и данъци. Така предложението на „Булгаргаз“ за декември предвижда леко понижение от 0,88 процента спрямо предходния месец.

От компанията отбелязват, че клиентите им са увеличили значително първоначално заявените количества природен газ за декември – общо с около 266 000 MWh. Основната част от това увеличение идва от регулираните клиенти, които са подали искания за по-големи обеми доставки.

В резултат на това по-високо търсене, делът на азерските количества в общия ценови микс намалява, което води до по-слабо влияние на тяхната доставна цена върху крайната стойност на природния газ. Според „Булгаргаз“, именно тази промяна в структурата на доставките е една от причините за лекото поевтиняване на горивото през декември.

Предложението предстои да бъде разгледано от КЕВР, след което регулаторът ще утвърди окончателната цена, по която природният газ ще се продава на вътрешния пазар през последния месец на годината.

