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БГ Бизнес БНБ прогнозира забавяне на растежа на БВП

БНБ прогнозира забавяне на растежа на БВП

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Средногодишната инфлация се очаква да се ускори до 5% през 2026 г.

Забавяне на растежа на реалния брутен вътрешен продукт на България (БВП) през 2026 и 2027 година и неговото ускоряване през 2028 година предвижда базисният сценарий на Българската народна банка (БНБ) в публикуваното днес юнско издание "Макроикономическа прогноза“ на институцията. 

Според базисния сценарий на прогнозата растежът на реалния БВП на България ще се забави до 2,8 процента през 2026 г. и 2,7 процента през 2027 г., след което ще се ускори до 2,9 процента през 2028 г. Темпът на растеж на частното потребление се очаква да се забави през втората половина на 2026 г. и през 2027 г. поради неблагоприятното въздействие на по-високата инфлация върху реалния разполагаем доход на домакинствата. Въпреки това частното потребление ще продължи да има основен принос за растежа на икономическата активност през целия прогнозен хоризонт, се посочва в прогнозата на централната банка.

Средногодишната инфлация, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), е прогнозирано да се ускори до 5 процента през 2026 г. и да възлезе на 5,9 процента в края на годината, като ускорението отразява най-вече по-високите цени на енергийните стоки.

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През 2027 г. и 2028 г. средногодишната инфлация се очаква да се забави до съответно 3,5 процента и 2,9 процента, а инфлацията в края на съответните години да възлезе на 2,7 процента и 2,6 процента, предаде БНР.

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Рисковете пред прогнозите за растежа на БВП и инфлацията са свързани с реализиране на по-висок растеж на икономическата активност и по-ниска инфлация през 2026 г. и 2027 г. Това се дължи главно на постигнатото на 17 юни тази година споразумение между САЩ и Иран за прекратяване на военните действия, вследствие на което международната цена на петрола се понижи съществено спрямо момента на финализиране на прогнозата, се посочва в юнската прогноза на БНБ.

В сравнение с макроикономическата прогноза от март 2026 г. текущите очаквания са растежът на БВП да остане устойчив, но по-нисък през 2026 г. и 2027 г. и по-висок през 2028 г. Прогнозата за средногодишната инфлация през 2026 г. и 2027 г. е повишена спрямо прогнозата от март, докато за 2028 г. е понижена.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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