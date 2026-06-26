Все повече хора искат да работят в IT, но не там, където компаниите търсят

Как се получава структурен дисбаланс?

Основното предизвикателство пред IT секторът в България ве е общ недостиг на кадри, а структурен дисбаланс между позициите, които компаниите реално търсят и направлението, към което кандидатите имат интерес. Това показват данни от проучането на DEV.BG за периода януари - май 2026 г.

„Данните показват, че IT пазарът през 2026 г. не може да бъде описан просто като пазар с недостиг или излишък на кадри. Картината е по-фрагментирана — някои специализации остават силно дефицитни, докато други вече са сред най-конкурентните за кандидатите. Най-големите перспективи често са именно в областите, които изискват по-дълбока техническа подготовка и по-дълъг период на натрупване на опит“, коментира Емил Попов, Маркетинг мениджър в DEV.BG.

Какви позици търсят компаниите?

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Най-голям дял от публикуваните IT обяви през периода има категорията Infrastructure - 9.3% от всички позиции. На второ място е Backend Development с 8.7 процента. Само тези две направления формират около 18% от целия пазар на свободни IT позиции, което означава, че почти всяка пета обява е свързана с инфраструктура или backend разработка.

След тях се нареждат Data Science с 4.9% от всички обяви, PM/BA and More с 4.6%, JavaScript Development с 4.6% и DevOps с 4.3 процента.

Като цяло компаниите продължават активно да търсят специалисти, които могат да изграждат, поддържат и развиват сложни технологични системи - инфраструктура, сървърна логика, архитектура, автоматизация, облачни среди и обработка на данни.

Къде бизнесът среща недостиг на кадри?

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На противоположния полюс са направленията, в които бизнесът изпитва най-сериозен недостиг на кандидати. Най-яркият пример е Infrastructure. Макар че тази категория представлява 9.3% от всички обяви, тя привлича едва 0.94% от кандидатския интерес. Това означава, че търсенето от страна на работодателите е почти десет пъти по-високо от интереса на кандидатите.

Подобна е ситуацията и при Backend Development. Секторът формира 8.7% от всички свободни позиции, но получава само 1.45% от кандидатстванията – приблизително шест пъти по-малко спрямо нуждите на пазара.

Сред най-дефицитните направления остава и DevOps, където 4.3% от обявите привличат едва 0.89% от кандидатския интерес. Сходна е картината и при Data Science – 4.9% от позициите срещу едва 1.01% от кандидатстванията.

Основната причина за този дисбаланс е естеството на самите специализации. Infrastructure, Backend Development, DevOps и Data Science изискват задълбочени технически знания, практически опит и значително по-дълъг период на подготовка. Компетенции като управление на инфраструктура, работа с облачни технологии, автоматизация, софтуерна архитектура, киберсигурност и обработка на данни трудно се придобиват чрез кратки обучения или бърза преквалификация.

В същото време направления като Manual QA, Frontend Development и junior позициите продължават да привличат най-голям брой кандидати, включително хора, които тепърва навлизат в ИТ сектора. Това обаче води до обратния ефект – по-големият интерес не означава повече възможности. Когато броят на кандидатите расте по-бързо от броя на свободните позиции, конкуренцията се засилва, а намирането на първа работа става все по-трудно.