БГ Бизнес

Бизнесът у нас може да кандидатства за 106 млн. лв., с които да развива дигитализацията

bTV Бизнес екип

Кандидатстването ще се извършва изцяло онлайн до 15 декември

Министерството на иновациите и растежа стартира процедура за кандидатстване по мярка на стойност 106 млн. лева, насочена към внедряване на технологии от Индустрия 4.0, предава БГ НЕС. 

Снимка: Getty Images / iStock

Инициативата е част от Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ и цели да надгради усилията за дигитална трансформация на бизнеса. Общият бюджет на мярката възлиза на 106 млн. лв., уточняват от ведомството.

Google отделя 1 млрд. долара за обучение на AI в американски университети

Кандидатстването ще се извършва изцяло онлайн и ще бъде възможно до 15 декември. Размерът на безвъзмездната финансова помощ ще варира между 150 000 и 850 000 лв., в зависимост от категорията на предприятието и избрания режим на подпомагане.

Право на участие имат малки и средни предприятия, които искат да инвестират в технологии от Индустрия 4.0 на по-високо ниво на дигитализация. Това включва решения като индустриален интернет на нещата (IIoT), дигитални близнаци, киберфизични системи, изкуствен интелект (AI), анализ на големи данни (Big Data), 3D принтиране, виртуална или добавена реалност и др. Допустими ще бъдат и разходи, свързани с подобряване на киберсигурността, защита на данните и прилагането на стандарти от Индустрия 4.0.

Instagram въведе ограничение за потребителите с под 1000 последователи

За първи път по тази мярка ще бъде възможно комбиниране на безвъзмездната помощ с финансов инструмент – „Портфейлна гаранция с таван на загубите за дигитализация“. Той ще разполага с бюджет над 90 млн. лв. и ще се управлява от Фонд на фондовете, като ще се предлага от избрани банки-партньори.

