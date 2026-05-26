БГ Бизнес Бизнесът ще плаща с близо 21% по-скъп ток утре

Бизнесът ще плаща с близо 21% по-скъп ток утре

bTV Бизнес екип

Средната цена на пиковата енергия за периода между 09:00 и 20:00 часа утре достига 57,24 евро за мегаватчас

При средна цена от 106,63 евро за мегаватчас без ДДС днес беше търгувана електроенергията на Българска независима енергийна борса в пазарния сегмент „Ден напред“, показват данните след затварянето на борсата. Сделките са за ден на доставка 27 май.

За сравнение, вчера енергийната борса затвори при средна цена от 94,64 евро за мегаватчас. Това означава, че електроенергията за българския бизнес утре ще бъде с 12,67 процента по-скъпа спрямо цената за днешния ден, предава БТА. 

Средната цена на пиковата енергия за периода между 09:00 и 20:00 часа утре достига 57,24 евро за мегаватчас. В същото време извънпиковата енергия за часовете от 01:00 до 08:00 и от 21:00 до 24:00 часа е реализирана при средна цена от 156,01 евро за мегаватчас. Според данните на БНЕБ общо продадените количества електроенергия възлизат на 89 617,53 мегаватчаса.

В пазарния сегмент „В рамките на деня“ среднопретеглената цена на 60-минутните продукти към момента е 59,89 евро за мегаватчас без ДДС. При 15-минутните продукти среднопретеглената дневна цена към този час достига 78,14 евро за мегаватчас без ДДС.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

