Безработицата в България продължава да намалява

През третото тримесечие на 2025 г. коефициентът на безработица в България достига 3,4%, което представлява спад от 0,2 процентни пункта спрямо същия период на 2024 г., съобщават от Националния статистически институт (НСИ). Тенденцията към намаляване на безработицата се наблюдава и през първите две тримесечия на годината. През второто тримесечие безработицата е била 3,6% – с 0,7 пункта по-ниска в сравнение с година по-рано, а през първото – 3,9%, което е спад от 1,1 пункта на годишна база.

Заетост и икономическа активност

Коефициентът на заетост сред населението на възраст 15–64 години през периода юли–септември 2025 г. е 71,4%. В сравнение с третото тримесечие на 2024 г. това представлява намаление от 0,3 процентни пункта.

Икономическата активност в същата възрастова група също отчита лек спад. Коефициентът достига 73,9% – с 0,5 пункта по-нисък спрямо година по-рано.

Структура на безработицата

Общият брой на безработните през третото тримесечие на 2025 г. е 104 500 души. От тях:

57% са мъже ,

43% – жени.

По образователен признак:

19,4% са с висше образование,

56,4% – със средно,

24,2% – с основно или по-ниско образование.

Продължително безработните – тези, които търсят работа от година или повече – са 42 500 души, или 40,7% от всички безработни. Коефициентът на продължителна безработица е 1,4%. Освен това 22 000 души (21%) търсят работа за първи път.

Младежка безработица

При младите хора на възраст 15–29 години се наблюдава увеличение на безработицата. През третото тримесечие на 2025 г. коефициентът достига 8,7%, което е ръст от 1,7 процентни пункта спрямо същия период на 2024 г. За сравнение, през второто тримесечие нивото е било 8%. Общият брой на заетите в страната през третото тримесечие на 2025 г. е 2 956 000 души. Разпределението по икономически сектори показва:

Услуги – 2 027 500 души (68,6%),

Индустрия – 786 700 души (26,6%),

Селско, горско и рибно стопанство – 141 800 души (4,8%).

За сравнение, през второто тримесечие на годината заетите са били 2 934 100 души, като делът на услугите е 67,3%, на индустрията – 27,4%, а на селското стопанство – 5,3%.

