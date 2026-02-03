КФН приема документи за лицензиране на криптокомпании до 16 февруари

До момента комисията е провела повече от 30 срещи с компании, заявили интерес да кандидатстват за лиценз

Комисията за финансов надзор (КФН) очаква криптокомпаниите, които възнамеряват да получат лиценз, да подадат необходимите заявления най-късно до 16 февруари 2026 г. Причината е, че преходният период по § 3, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за пазарите на криптоактиви изтича на 1 юли 2026 г., а разглеждането на документите отнема между четири и пет месеца.

От КФН посочват, че всяко спиране или възобновяване на сроковете – по искане или вследствие на действия на заявителя – би довело до значително удължаване на процедурата. Това би направило невъзможно комисията да се произнесе по подадените заявления преди крайния срок – 1 юли 2026 г. Тази информация се съдържа в писмо на Комисията за финансов надзор, изпратено до дружествата, вписани в регистъра за криптоактиви.

До момента комисията е провела повече от 30 срещи с компании, заявили интерес да кандидатстват за лиценз. По време на разговорите експертите на КФН са разяснили регулаторната рамка, изискванията и очакванията относно подготовката на необходимата документация.

След 16 февруари предварителните срещи с нови дружества ще бъдат прекратени, като фокусът на КФН ще се насочи към разглеждането на вече подадените заявления. Срещи ще се провеждат само по изключение – с компании, преминали предварителна оценка, и с цел изясняване на допълнителни въпроси.

Компаниите, които планират да преустановят дейността си с криптоактиви до 1 юли, следва да представят до 1 март 2026 г. план за организирано и прозрачно прекратяване на дейността, включително уреждане на отношенията с клиентите. Дружествата, които не извършват дейност, могат да поискат отписване от регистъра по реда, предвиден в Преходните и заключителни разпоредби на Закона за пазарите на криптоактиви.

