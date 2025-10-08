Българските земеделци ще получат 7,4 млн. евро помощ от ЕК

Помощта ще бъде насочена най-вече към производителите на плодове

Българските земеделци ще получат 7,4 милиона евро финансова помощ от Европейската комисия заради затрудненията, предизвикани от неблагоприятни условия за производство през последните месеци, както и от претърпени загуби. Това съобщи за БТА еврокомисарят по земеделието и храните Кристоф Хансен, като уточни, че решението официално ще бъде обявено от Комисията по-късно тази седмица.

Снимка: iStock

Той поясни, че помощта ще бъде насочена най-вече към производителите на плодове. Освен това ЕК ще позволи на България да допълни европейската подкрепа със средства от националния бюджет, до 200% от предоставената сума.

Кристоф Хансен ще бъде на посещение в България този петък, за да се запознае на място с проблемите, пред които са изправени местните земеделски производители. Той посочи, че в началото на своя мандат е взел решение в рамките на първата година да посети всички страни членки на ЕС, за да натрупа лични впечатления, които да бъдат взети предвид при планирането на бъдещи промени в аграрната политика на Съюза.

В интервю за БТА Хансен отбеляза, че и в следващия многогодишен бюджет на ЕС до 2034 година, България ще разполага със значителен финансов ресурс за земеделие. По думите му, към момента 65% от предвидените средства все още не са обвързани с конкретни проекти.

Той също така подчерта, че в новата рамка на общия бюджет се запазват директните плащания към фермерите, програмите за опазване на околната среда, както и финансовата подкрепа за инвестиции в селското стопанство.

