1 USD
1.67652 BGN
Петрол
65.9 $/барел
Bitcoin
$122,052.0
Последвайте ни
1 USD
1.67652 BGN
Петрол
65.9 $/барел
Bitcoin
$122,052.0
БГ Бизнес Българските земеделци ще получат 7,4 млн. евро помощ от ЕК

Българските земеделци ще получат 7,4 млн. евро помощ от ЕК

bTV Бизнес екип

Помощта ще бъде насочена най-вече към производителите на плодове

Българските земеделци ще получат 7,4 милиона евро финансова помощ от Европейската комисия заради затрудненията, предизвикани от неблагоприятни условия за производство през последните месеци, както и от претърпени загуби. Това съобщи за БТА еврокомисарят по земеделието и храните Кристоф Хансен, като уточни, че решението официално ще бъде обявено от Комисията по-късно тази седмица.

Снимка: iStock

Той поясни, че помощта ще бъде насочена най-вече към производителите на плодове. Освен това ЕК ще позволи на България да допълни европейската подкрепа със средства от националния бюджет, до 200% от предоставената сума.

Кристоф Хансен ще бъде на посещение в България този петък, за да се запознае на място с проблемите, пред които са изправени местните земеделски производители. Той посочи, че в началото на своя мандат е взел решение в рамките на първата година да посети всички страни членки на ЕС, за да натрупа лични впечатления, които да бъдат взети предвид при планирането на бъдещи промени в аграрната политика на Съюза.

Част от майките остават без обезщетение по време на майчинство - ето защо

В интервю за БТА Хансен отбеляза, че и в следващия многогодишен бюджет на ЕС до 2034 година, България ще разполага със значителен финансов ресурс за земеделие. По думите му, към момента 65% от предвидените средства все още не са обвързани с конкретни проекти.

Той също така подчерта, че в новата рамка на общия бюджет се запазват директните плащания към фермерите, програмите за опазване на околната среда, както и финансовата подкрепа за инвестиции в селското стопанство. 

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата