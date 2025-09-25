Български технологичен "еднорог" продава устройствата си вече и в Парагвай

Амбицията на компанията е да се затвърди като значим играч на южноамериканския пазар

Българската технологична компания и производител на умни устройства за дома и бизнеса Shelly Group прави първата си стратегическа крачка към страните от Латинска Америка. Дружеството стъпва на пазара в Парагвай в сътрудничество с NewZone, местен дистрибутор и ексклузивен представител на Apple iPhone в страната, съобщиха от технологичната компания.

Главният търговски директор на Shelly Мирче Атанасовски коментира, че така компанията засилва глобалното си присъствие и укрепва дългосрочната си стратегия за растеж.

Чрез партньорството от компанията ще пуснат на парагвайския пазар иновативни IoT решения и умни устройства, които улесняват управлението на дома и офиса и спомагат за по-висока енергийна ефективност. Компанията работи както в сегмента B2C, така и B2B.

Shelly Group присъства на повече от 100 пазара с над 26,5 млн. продадени устройства. Фирмата има офиси в седем държави, включително САЩ, Китай, Германия и Нидерландия, и е сред малкото български компании, които се търгуват както на Българската фондова борса, така и на Франкфуртската фондова борса.

С навлизането на пазара в Парагвай, Shelly стъпва в регион, който все повече залага на дигитализация и умни технологии, като амбицията е да се затвърди като значим играч на южноамериканския пазар, според официалното съобщение.

Пазарната капитализация на Shelly Group към цена на затваряне на 24 септември е 944,219 млн. евро.

