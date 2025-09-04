Българка оглавява световна конференция на Alibaba в Лас Вегас

Тя ще застане редом до едни от най-известните имена в глобалния бизнес свят

Най-мащабното събитие за предприемачи, производители и инвеститори - Alibaba CoCreate 2025, ще посрещне световни лидери от света на предприемачеството. Първата българка поканена да говори на това събитие е Цвета Калейнска.

Коя е Цвета Калейнска?

Тя е основател на RILA Global Consulting – базирана в Ню Йорк агенция за

маркетингови и пазарни проучвания. Цвета е международно признат експерт, който активно подкрепя женското предприемачество.

Калейнска ще застане редом до едни от най-известните имена в глобалния бизнес свят, включително звездите от Shark Tank – Лори Грейнер и Деймънд Джон, за да представи своята визия за бъдещето на потребителското поведение и да разкрие как ще изглежда търговията през 2026 г. през очите на потребителя.

„Да бъда част от Alibaba CoCreate 2025 е огромна чест не само за мен, но и за България. Това е доказателство, че българският предприемачески дух има своето място на световната сцена,“ споделя Цвета Калейнска.

Конференцията CoCreate е водещото глобално събитие на Alibaba.com, което събира повече от 20 000 кандидатури от целия свят и предлага уникална възможност за предприемачи и иноватори да представят своите идеи пред инвеститори, медии и индустриални лидери.

