Българите харчат 30% от всички разходи за храна

Българските домакинства променят хранителните си навици – на трапезата ни има повече зеленчуци, плодове, месо и кисело мляко, но по-малко сирене и олио. Това показват най-новите данни на Националния статистически институт (НСИ) за бюджетите и потреблението през второто тримесечие на 2025 г. в сравнение със същия период на миналата година, съобщава БНР.
През второто тримесечие на годината най-осезаемо е увеличението в потреблението на зеленчуци, средно с 800 грама повече на човек, което достига 21 килограма. Плодовете също бележат ръст – близо половин килограм, или почти 12,5 кг на човек.
Консумацията на месо се увеличава с над половин килограм. Кисело мляко също е с ръст. Консумацията на сирене намалява с около 200 грама, олиото също отчита спад. Без промяна остава потреблението на месни произведения и картофи.
Важно уточнение е, че данните отразяват хранителните количества, консумирани в домакинството, без заведенията за хранене.
Средният тримесечен разход на лице през второто тримесечие на 2025 г. е малко над 3 150 лева, като увеличението спрямо миналата година е близо 12%. От тях:
В абсолютни стойности разходите също нарастват:
Тенденцията подсказва, че българите все повече обръщат внимание на свежите плодове и зеленчуци, но същевременно намаляват сиренето и олиото в менюто си. Увеличените разходи за храна и битови нужди обаче ясно показват и другата страна на картината – цената на живота продължава да расте.
