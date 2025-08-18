Българите харчат 30% от всички разходи за храна

Разходите за алкохол и цигари също нарастват до 130 лв.

Българските домакинства променят хранителните си навици – на трапезата ни има повече зеленчуци, плодове, месо и кисело мляко, но по-малко сирене и олио. Това показват най-новите данни на Националния статистически институт (НСИ) за бюджетите и потреблението през второто тримесечие на 2025 г. в сравнение със същия период на миналата година, съобщава БНР.

Какво консумираме?

През второто тримесечие на годината най-осезаемо е увеличението в потреблението на зеленчуци, средно с 800 грама повече на човек, което достига 21 килограма. Плодовете също бележат ръст – близо половин килограм, или почти 12,5 кг на човек.

Консумацията на месо се увеличава с над половин килограм. Кисело мляко също е с ръст. Консумацията на сирене намалява с около 200 грама, олиото също отчита спад. Без промяна остава потреблението на месни произведения и картофи.

Важно уточнение е, че данните отразяват хранителните количества, консумирани в домакинството, без заведенията за хранене.

Разходи – храна на първо място

Средният тримесечен разход на лице през второто тримесечие на 2025 г. е малко над 3 150 лева, като увеличението спрямо миналата година е близо 12%. От тях:

30% отиват за храна и безалкохолни напитки.

16% – за данъци и осигуровки.

11% – за транспорт и съобщения.

В абсолютни стойности разходите също нарастват:

за храна и безалкохолни – от 835 на 951 лв.

за алкохол и цигари – от 109 на 130 лв.

за жилище (вода, ток, отопление, обзавеждане, поддръжка) – от 397 на 463 лв.

Какво ни показват данните?

Тенденцията подсказва, че българите все повече обръщат внимание на свежите плодове и зеленчуци, но същевременно намаляват сиренето и олиото в менюто си. Увеличените разходи за храна и битови нужди обаче ясно показват и другата страна на картината – цената на живота продължава да расте.

