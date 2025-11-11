България отчита спад в износа към пазари извън ЕС през 2025 г.

Кои са основните търговски партньори на България?

През периода януари – септември 2025 г. износът на стоки от България за трети страни отбелязва спад от 2,4 процента спрямо същия период на предходната година и достига стойност от близо 22,504 млрд. лева, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ). Основните търговски партньори на страната извън Европейския съюз остават Турция, САЩ, Сърбия, Република Северна Македония, Алжир, Китай и Обединеното кралство, които заедно формират 49 процента от общия износ за трети страни, предава БТА.

През септември 2025 г. българският износ към тези пазари бележи леко увеличение от 0,4 процента спрямо септември 2024 г. и възлиза на над 2,417 млрд. лева. Най-съществен ръст се наблюдава при сектор „Разнообразни готови продукти, н.д.“, където увеличението достига 51,4 процента. В същото време най-голям спад е отчетен при износа на „Минерални горива, масла и подобни продукти“, който намалява с 39,7 процента.

Вносът на стоки от трети страни в България за периода януари – септември 2025 г. се увеличава с 4,3 процента спрямо предходната година и достига малко над 32 млрд. лева. Сред страните, от които се внасят най-много стоки, се открояват Турция, Китай, Сърбия и Казахстан. През септември 2025 г. вносът от трети страни нараства още по-осезаемо – с 12,6 процента на годишна база, като стойността му надхвърля 3,8 млрд. лева.

По отношение на отделните сектори, най-голямо увеличение при вноса е отчетено в категорията „Храни и живи животни“ – с 26,2 процента. Обратно, най-сериозно намаление се наблюдава при „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“, където спадът достига 43,2 процента. В резултат на това външнотърговското салдо на България с трети страни за периода януари – септември 2025 г. остава отрицателно, като достига близо 9,497 млрд. лева. За месец септември салдото също е отрицателно – почти 1,415 млрд. лева.

Като цяло, търговията на България със стоки с трети страни и Европейския съюз показва смесени тенденции. За периода януари – септември 2025 г. общият износ на стоки възлиза на около 62 млрд. лева, което представлява спад от 4,8 процента спрямо същия период на 2024 г. Само през септември общият износ достига над 7 млрд. лева, като бележи лек ръст от 0,6 процента на годишна база.

Общият внос за първите девет месеца на 2025 г. надхвърля 75,6 млрд. лева, което е увеличение с 3,8 процента в сравнение със същия период на предходната година. През септември 2025 г. вносът продължава възходящата си тенденция, като нараства с 11,5 процента спрямо септември 2024 г. и достига стойност от над 9 млрд. лева.

