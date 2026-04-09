България е произвела над 6600 тона розов цвят през 2025 г.

България запазва стабилни позиции на международните пазари с износ на 744 кг розово масло през 2025 г.

През 2025 г. в България са произведени 6 607 тона розов цвят, като основните райони на производство остават областите Стара Загора, Пловдив и Пазарджик. Това показват данни на Министерството на земеделието и храните, представени по време на заседание на Консултативния съвет по маслодайната роза.

От общото количество розов цвят са преработени 5 538 тона, като в страната функционират 57 дестилерии и 82 преработвателя на розов цвят. В сектора са регистрирани 2 931 розопроизводители, които обработват близо 5 500 хектара насаждения в 18 области.

България запазва стабилни позиции на международните пазари с износ на 744 кг розово масло през 2025 г. Основните дестинации са САЩ, Китай, Япония, Индия, Австралия и Обединеното кралство, където българският продукт е ценен заради качеството си.

Днес министърът на земеделието и храните Иван Христанов подчерта необходимостта от по-строг контрол и проследяемост в сектора, за да се гарантира произходът и автентичността на българското розово масло. В тази връзка се предвижда въвеждането на нови механизми за подаване на сигнали и подобряване на контрола още с началото на предстоящия розобер.

От министерството посочват и сериозни разминавания в данните за площите с маслодайна роза, като разликите между декларирани и реално установени площи могат да достигнат до 50%. Затова се предвижда създаване на дигитален регистър и пълна инвентаризация на насажденията.

По време на Консултативния съвет е обсъдена и подготовката за „Розова кампания“ 2026 г., както и възможностите за развитие на сектора чрез защитеното географско наименование „Българско розово масло“.