България е на чело по поскъпване на бензин и дизел

България е на чело по поскъпване на бензин и дизел

bTV Бизнес екип

На фона на ЕС, крайната цена на горивата у нас остава достъпна

България е сред страните с най-голямо поскъпване на горивата след ескалацията в Близкия изток. Въпреки това страната ни остава с едни от най-ниските цени в Европа, пише БГНЕС.

Най-голямото поскъпване

У нас цените на дизела се увеличават с 43%, което е най-високия ръст в Европа. При бензина България също е сред държавите с най-голямо увеличение, като ръстът достига 22%, колкото в Белгия и Чехия.

За сравнение, сред големите икономики на ЕС Франция отчита 18% поскъпване на бензина и 36% при дизела, Германия е с 15% и 23%, Италия с 7% и 24%, а Испания – с едва 3% при бензина, но 27% при дизела.

Цените в Европа

Въпреки силния ръст, България остава сред страните с най-ниски цени на бензина в Европа. Към 20 април 2026 г. литър бензин струва около 1,47 евро, което поставя страната на трето място сред най-евтините, след Малта и Полша.

За сравнение, в Нидерландия цената достига 2,28 евро за литър, в Германия 2,11 евро, а във Франция и Гърция надхвърля 2 евро.

При дизела България също остава под средните европейски нива, въпреки силното поскъпване. Разликата с най-скъпите пазари е значителна – в Нидерландия цената достига 2,30 евро за литър, във Франция 2,24 евро, а в Германия 2,13 евро.

У нас се откроява следдната динамика – България е страната с най-висок ръст на цени при дицела в ЕС, но от друга страна запазва едни от най-ниски нива на крайни цени на горивата на континента.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

