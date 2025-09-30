1 USD
БГ Бизнес Александър Николов - пътят на една успешна кариера (СНИМКИ+ВИДЕО)

Александър Николов - пътят на една успешна кариера (СНИМКИ+ВИДЕО)

 

Шампионът ни тръгва по стъпките на баща си от ранна детска възраст

В последните няколко дни националният отбол на България по волейбол успя да обедени нацията и да ни направи горди българи. Едно от най-открояващите се имена, което бе споменавано многократно като пример за успех и талант е това на Алекснадър Николов.

България срещу Италия: Каква награда ще получи световният шампион по волейбол?

Александър е син на дългогодишния български национал по волейбол Владимир Николов и съпругата му Мая, треньорка по волейбол. Тръгва по стъпките на баща си от ранна детска възраст. Започва да играе волейбол през 2010 г. в Бурса, където по това време се състезава баща му. Николов започва клубната си кариера у нас в Левски София.

Снимка: Facebook/Instagram

Продължава висшето си образование в Съединените американски щати, където играе в колежанското първенство с отбора на своя университет – Long Beach State University Athletics. След успешен първи сезон в Long Beach, Николов подписва с професионалния клуб Кучине Любе Чивитанова в Италия.

Снимка: Ладислав Цветков
Награди

Вицесветовен шампион с младежкия национален отбор на България до 19 години (2021).

Награда за най-добър посрещач на Световното първенство за младежи до 19 години (2021).

През 2022 г. е обявен за спортист № 7 на България.

2022/2023 г. – второ място в италианското първенство с отбора на Кучине Лубе Чивитанова.

Награда за най-добър реализатор и един от двамата най-добри посрещачи на Световното първенство за мъже във Филипините (2025). Попада и в идеалния отбор на Световното първенство за мъже, заедно с Алекс Грозданов.

Снимка: FIVB
Успехът на Световното първенство

Момчетата се завърнаха днес след грандиозния успех във Филипините, където  успяха за завоюват сребърен медал. 

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Волейболните национали се срещат с феновете! (НА ЖИВО)

Българският национален отбор по волейбол за мъже се класира за финал на световното първенство, след като победи с 3:1 Чехия. Въпреки добрата игра обаче, на финала отборът ни не успя да пребори италинаския отбор. Световният победител взе рекордните 1 милион долара, а нашите момчета, като сребърни медалисти взимат 500 000 долара

