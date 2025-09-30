Александър Николов - пътят на една успешна кариера (СНИМКИ+ВИДЕО)

Шампионът ни тръгва по стъпките на баща си от ранна детска възраст

В последните няколко дни националният отбол на България по волейбол успя да обедени нацията и да ни направи горди българи. Едно от най-открояващите се имена, което бе споменавано многократно като пример за успех и талант е това на Алекснадър Николов.

Александър е син на дългогодишния български национал по волейбол Владимир Николов и съпругата му Мая, треньорка по волейбол. Тръгва по стъпките на баща си от ранна детска възраст. Започва да играе волейбол през 2010 г. в Бурса, където по това време се състезава баща му. Николов започва клубната си кариера у нас в Левски София.

Снимка: Facebook/Instagram

Продължава висшето си образование в Съединените американски щати, където играе в колежанското първенство с отбора на своя университет – Long Beach State University Athletics. След успешен първи сезон в Long Beach, Николов подписва с професионалния клуб Кучине Любе Чивитанова в Италия.

Снимка: Ладислав Цветков

Вицесветовен шампион с младежкия национален отбор на България до 19 години (2021).

Награда за най-добър посрещач на Световното първенство за младежи до 19 години (2021).

През 2022 г. е обявен за спортист № 7 на България.

2022/2023 г. – второ място в италианското първенство с отбора на Кучине Лубе Чивитанова.

Награда за най-добър реализатор и един от двамата най-добри посрещачи на Световното първенство за мъже във Филипините (2025). Попада и в идеалния отбор на Световното първенство за мъже, заедно с Алекс Грозданов.

Снимка: FIVB

Момчетата се завърнаха днес след грандиозния успех във Филипините, където успяха за завоюват сребърен медал.

Българският национален отбор по волейбол за мъже се класира за финал на световното първенство, след като победи с 3:1 Чехия. Въпреки добрата игра обаче, на финала отборът ни не успя да пребори италинаския отбор. Световният победител взе рекордните 1 милион долара, а нашите момчета, като сребърни медалисти взимат 500 000 долара.

