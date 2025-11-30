"Плащат ми да чакам на опашки. Ето 2 неща, за които хората ще платят"

Каква заплата взимаш, ако чакаш на опашки?

След като завършва през 2019 г., Джиджи Принсипе попада в истинска въртележка от краткотрайни работни места и неизбежно прегаряне. Пандемията само усложнява положението – тя губи работата си и започва от нулата: временни ангажименти, актьорски кастинги, непостоянни доходи. Един месец е добре, следващия е на ръба, разказва пред The Business Insider.

Постепенно свиква с този хаос, но го мрази. „Беше ужасно стресиращо“, признава тя. Днес обаче е мениджър в нюйоркската компания за професионално чакане на опашки Same Ole Line Dudes – и това е историята за това как стига дотам.

Работата, която се появява в най-точния момент

Снимка: iStock

През 2023 г., която Джиджи определя като най-тежката в живота си, приятел ѝ разказва за Same Ole Line Dudes – фирма, чийто бизнес е да изпраща хора да чакат опашки вместо клиентите си. Първата ѝ задача е sample sale на Jimmy Choo. Когато получава поканата в Google Calendar, решава, че е някаква измама. Но не – трябва просто да заеме място на опашката и да вземе около 74 долара.

Планира да стои четири часа, но се връща на опашката и за друг клиент и печели още. Този ден я „пристрастява“. Компанията вижда, че е сериозна и, най-вече, че има нужда от работа. Скоро следват поредица от престижни разпродажби – The Row, Versace, McQueen. „Трябва да разберете – онези 74 долара значеха света за мен“, спомня си тя.

„Молех се някой да ми плаща да не правя нищо“ – и то се случва

В началото Джиджи прекарва десетки часове на sample sale събития. Шегува се, че в предишната си работа често е мечтала някой просто да ѝ плаща да „не прави нищо“ – и вселената явно я е чула. Не я плашат нито студ, нито дъжд – идва с одеяло и остава.

След разпродажбите идва Lucali – легендарна пицария в Бруклин, където няма резервации. Именно задачата за Lucali ѝ показва, че вече е утвърдена в компанията. Плаща се по 32 долара на час и работата е проста: записва името на клиента и чака. Джиджи така или иначе познава добре Бруклин – и е напълно мотивирана, защото, както казва: „бях без пари!“.

Големите поръчки започват да валят

Снимка: iStock

Мениджърите я възнаграждават за отдадеността и постепенно я назначават на пълен работен ден. През 2024 г. тя буквално прекарва почти всеки ден в чакане. Делото срещу Доналд Тръмп е един от най-големите ангажименти за компанията – Джиджи стои на опашка от 4 сутринта до 8, а понякога дори от полунощ. После бърза с метрото към другата си работа. „Щях да се откажа, ако нямах палатката си“, признава тя.

Чакала е и за делата на Даниел Пени, Луиджи Манджоне и за делото срещу Диди. Не може да разкрива клиенти, но сред тях има журналисти, адвокати, обикновени граждани. Понякога пътува извън града – клиентите покриват както билетите, така и времето за пътуване. С нея винаги вървят столовете и палатката – нейният „мобилен офис“.

Какво разкриват хората чрез това, за което плащат

Снимка: iStock

Часовата ставка се променя според задачата – 25, 32, понякога 50 долара. А от март Джиджи взема и мениджърска комисиона. Работата е тежка физически, но за нея се оказва животоспасяваща – буквално ѝ дава въздух, стабилност и цел.

И най-важното – показва ѝ за какво са готови да плащат хората.

Първо: удобство. Клиенти покриват самолетни билети, влакове, коли под наем – само и само някой да се нареди вместо тях.

Второ: да бъдат първи. „Броят пъти, в които чувам ‘Искам да съм пръв’, е невероятен“, казва тя. Да осигуриш първото място обаче е трудно – защото всички искат същото.

Джиджи осъзнава нещо важно: понякога най-малките детайли – като това да си първият, който влиза през вратата – значат изключително много за хората.

