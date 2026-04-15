7 млн. евро: Коя е най-скъпата имотна сделка у нас?

Очакванията са пазарът на имоти в България да продължи да расте умерено от 5% до 10% на годишна база

Глобалният пазар на луксозни имоти навлиза в по-зряла фаза на пренареждане. След динамичното възстановяване през изминалата година, през 2026 г. се наблюдава по-внимателно, по-селективно и стратегически ориентирано поведение от страна на купувачите. Луксозните имоти все по-често се възприемат не просто като актив или инструмент за данъчна оптимизация, а като средство за съхранение на стойност, защита на капитала и дългосрочна сигурност.

Това показва анализ на Unique Estates, базиран на данни от доклада на Christie’s International Real Estate, обхващащ над 50 пазара и мрежа от повече от 6500 професионалисти. Индексът Prime Sentiment Index (PSI), който измерва нагласите на брокери и пазарни експерти, достига +14.4 през 2026 г., спрямо +15.6 година по-рано – сигнал за стабилизиране след период на силен ръст. В този контекст България все по-ясно попада във фокуса на международните инвеститори.

Ключов фактор за пазара остава глобалното движение на частното богатство. Очаква се около 165 000 милионери да сменят държавата си на пребиваване през 2026 г., което би било нов исторически рекорд. Тенденцията вече се разглежда като дългосрочна, а не като временна реакция на кризи, като заможните семейства все по-често търсят стабилни и предвидими юрисдикции за своите активи и бизнес.

Приоритетите се изместват към сигурност, политическа стабилност, правна защита и качество на живот. На този фон България постепенно се утвърждава като стабилна и предвидима дестинация в рамките на Европейския съюз.

Геополитическите конфликти, включително войната в Украйна и напрежението в Близкия изток, ускоряват пренасочването на капитали към т.нар. „сигурни убежища“. Успоредно с това се наблюдава и нов модел на поведение - богатството все по-често се диверсифицира географски чрез имоти и активи в различни държави, вместо да се концентрира в една локация.

Европа остава сред водещите региони, като държави като Франция, Швейцария, Монако, Италия, Португалия, Гърция и България затвърждават позициите си като предпочитани инвестиционни дестинации.

Данните показват, че част от най-значимите сделки през 2025 г. са реализирани именно в Европа. Сред тях е апартамент в Монако, проектиран от Ренцо Пиано, продаден за 65 млн. евро, както и имоти на Френската ривиера, включително имение в Сен Тропе за 22 млн. евро.

Паралелно с това нараства ролята на недвижимите имоти като средство за съхранение и предаване на богатство между поколенията. Очаква се в глобален мащаб да бъдат прехвърлени около 124 трилиона долара през следващите години, като до 2040 г. по-голямата част от това богатство ще бъде контролирано от следващите поколения инвеститори.

На този фон българският пазар на луксозни имоти също показва ясни признаци на пренареждане, а не на отслабване. В началото на 2026 г. той се развива в синхрон с глобалните тенденции - към по-селективен и предвидим модел, при който водещи са качеството, локацията и дългосрочната стойност.

Наблюдава се отчетлива сегментация – по-слаба активност в ниския и средния ценови сегмент и засилен интерес към имотите от най-висок клас. При сделки над 1 млн. евро търсенето остава стабилно, като се отчита ръст в запитванията при качествени проекти и утвърдени локации.

Показателни за пазара са и т.нар. трофейни сделки. Сред най-големите през първото тримесечие на 2026 г. е покупка на аристократична резиденция в полите на Витоша на стойност над 7 млн. евро, реализирана от български купувач – ясен сигнал за наличието на локален капитал и доверие в пазара.

В същото време се оформя нов профил на купувача – по-малко на брой, но значително по-подготвени и мотивирани клиенти, които вземат решения по-рационално и с дългосрочна перспектива. При правилно позиционирани имоти сделките често се реализират в рамките на няколко седмици.

Поведението на продавачите също се променя, като все по-често цените се определят реалистично и в синхрон с пазарната среда. Това води до по-висока ефективност на сделките и ограничен дял на значителни ценови отстъпки.

Очакванията са пазарът да продължи с умерен ръст от 5% до 10% на годишна база, като 2026 г. се очертава като година на по-зрели решения, по-силен капитал и по-ясен фокус върху стойността – както в световен мащаб, така и в България.

