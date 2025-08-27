След оспорван търг: За колко е продаден личният Range Rover на кралица Елизабет II?

Колата е персонализирана за Кралицата – с цвят Tonga Green, кожен интериор Oxford Sand, както и дървени панели

Емблематичен Range Rover от 2006 г. на покойната кралица Елизабет II, беше продаден на търг за рекордните 175 500 паунда. Тази сума надвишава с десет пъти обичайната пазарна стойност на модела. Едно събитие, което демонстрира не само силата на кралското наследство, но и търсенето на автомобилна история с емблематичен произход.

Снимка: https://www.instagram.com/p/DNOConcM8t6/?img_index=1

Търгт беше проведен от специализираната в редки автомобили аукционна къща Iconic Auctioneers. Там беше и един от личните автомобили на покойната кралица Елизабет II — Range Rover 4.2 Supercharged Vogue SE, с пробег от почти 120 000 мили. Този 20-годишен SUV далеч надмина първоначалната му оценка от 50 000 до 70 000 паунда, поставяйки нов световен рекорд за продажба на модел Range Rover L322. В сърцето на наддаването стоеше ожесточена конкуренция между двама колекционери – един от Карибите и друг от Япония – като крайният победител стана купувачът от Карибския регион, пише This is money.

Ключът към сензационната цена не се крие в техническите характеристики или състоянието на автомобила, а в неговия исторически произход и неоспорима връзка с британската монархия. За разлика от други кралски превозни средства, предлагани на пазара с неясна документация, за този Range Rover съществуват фотографски доказателства, включително известна снимка от конното изложение в Уиндзор през 2007 г., където кралица Елизабет II е заснета да слиза от именно този автомобил – с регистрационен номер BJ06 ZGM. Това потвърждава, че колата е била не просто част от кралския автопарк, а лично използвана от Нейно Величество.

Автомобилът е доставен през 2006 г. от специализирания отдел Special Vehicle Operations (SVO) на Land Rover и е използван от кралицата до 2008 г. Range Rover-ът е персонализиран за нейните нужди – с уникален цвят Tonga Green, кожен интериор Oxford Sand, както и дървени панели с покритие от орех Burr. Седалките и вътрешността са адаптирани за по-лесен достъп, като са добавени специални задни дръжки и странична степенка, премахнати след употребата му от кралското семейство. Върху предния капак все още стои талисманът на кралицата – лабрадор с фазан, подобно на уелския дракон, използван от крал Чарлз III за неговите лични автомобили.

Снимка: Getty Images

Технически, колата впечатлява и до днес. Под капака се крие 4,2-литров V8 двигател с компресор, взаимстван от Jaguar. Прегледът преди търга разкри, че автомобилът е в образцово състояние, без типични следи от корозия, с наскоро направено обслужване и нови гуми Pirelli Scorpion. Колата е преминала и през цялостна корекция на боята. Продава се със запазената оригинална документация - кожен портфейл, ръководства и пълна сервизна история. Въпреки натрупания пробег, автомобилът е поддържан щателно – особено след 2018 г., когато е изминавал по около 10 000 мили годишно.

Интересът към този уникален автомобил е напълно оправдан. Според управляващия директор на Iconic Auctioneers Роб Хъбард, това е „изключителна възможност за колекционери и ентусиасти“. L322 моделът на Range Rover, лансиран през 2002 г., е смятан за икона на британската автомобилна индустрия. Вариантът от 2006 г. включва обновени технологии, шестстепенна скоростна кутия ZF, нови информационно-развлекателни системи и характерната за Supercharged версията емблема.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN