Тези 5 храни подобряват продуктивността на работното място

Храненето е пряко свързано с умствената ефективност и продуктивността на работното място

Компаниите проучват различни методи за подобряване на производителността на служителите. European CEO пише, че едно от най-важните неща за продуктивността на работното място е здравословното хранене. Данните на Световната здравна организацият потвърждават това, тъй като подходящата диета повиша мозъчната сила, мотивацията и общата производителност с до 20%. Ето кои са храните, които увеличават енергия и продуктивността, докато сте в офиса.

Снимка: Getty Images / iStock

Тъмен шоколад

Служителите, които обичат сладко, ще се радват да знаят, че антиоксидантните свойства на тъмния шоколад могат да помогнат за повишаване на фокуса и концентрацията. Междувременно, съдържанието на кофеин повишава енергийните нива, помагайки на служителите да преодолеят сутрешната умора и да останат активни до края на деня. Както и при други храни с високо съдържание на захар обаче, умереността е ключова.

Яйца

Има причина, поради която закуската се смята от мнозина за най-важното хранене за деня. Като богат източник на холин, яйцата стимулират реактивните сензори на мозъка и спомагат за по-бърза реакция и подобряват паметта. Всяко яйце съдържа 113 мг холин, около една пета от препоръчителния дневен прием за възрастен.

Авокадо

Независимо дали е на препечена филийка, смляно в гуакамоле или като част от всяко друго ястие, авокадото продължава да е много популярно в кулинарния свят. Освен това, то носи различни ползи за здравето, включително подобряване на кръвообращението, което чрез поддържане на мозъчната активност се посочва като ключово изискване за висока производителност. Авокадото е и добър източник на тирозин, аминокиселина, която повишава фокуса и бдителността.

Снимка: Getty Images / iStock

Кафяв ориз

С магнезий като едно от основните си хранителни вещества, кафявият ориз е идеалната храна за повишаване на производителността. Минерал, известен с това, че укрепва зъбите и костите, магнезият играе и ключова роля в регулирането на нервната система, което помага за пренасянето на съобщения до мозъка. Подобренията в мозъчната функция също играят важна роля в борбата с лошото настроение и депресията. Освен това, кафявият ориз е пълен с витамини, които спомагат за подобряване на критични функции на тялото, повишавайки физическата и умствената ефективност.

Сьомга

Мазните риби са известни с изобилието си от витамини, стимулиращи продуктивността, и сьомгата не е изключение. Високото съдържание на омега-3 в сьомгата спомага за осигуряването на всички обичайни ползи за продуктивността, като например повишена памет и умствена дейност. Освен това е установено, че омега-3 помага на страдащите от депресия – един от основните фактори за загуба на продуктивност. За вегетарианците, семената или кълновете от чиа са друг надежден източник на омега-3 и идват със съпътстващи ползи за здравето.

Здравословното хранене не само влияе положително на физическото състояние, но е и пряко свързано с умствената ефективност и продуктивността на работното място. Компаниите, които насърчават балансирана и питателна диета сред служителите си, всъщност инвестират в по-висока мотивация, по-добра концентрация и по-добри работни резултати.

