Искате почивка на остров, далеч от шума и големите тълпи?(СНИМКИ)

10 красиви, но малко известни острова в Европа: 1 Част

В забързаното и изпълнено със задачи и стрес ежедневие човек понякога има желание да избяга на място, където ще намери спокойствие и красиви гледки. За предпочитане на някой остров, далеч от шума и големите тълпи.

В случай, че още не сте планирали следващото си пътуване, ние имаме за вас 10 предложения, които са по-малко популярни в Европа. Ето кои са те:

Схирмониког (Нидерландия)

Нидерландия е по-известна с каналите, дигите и тропическите карибски острови като Кьорасао и Бонер, но тук се намира едно страхотно място за бягство от лудостта на града. Схирмониког е един от западно-фризийските острови. Разположен е между островите Амеланд и Ротумерплаат. Дълъг е 16 км. и е широк 4 км. Известен е като първия национален парк на Нидерландия.

Негови постоянни обитатели са 950 души, като само местните имат право да карат автомобили на острова. До него можете да стигнете за 45 минути с ферибот от Лаулърсох. Сред нещата, които можете да правите тук, са да търсите кехлибар, изхвърлен на брега, да вземете уроци по кайтсърфинг, да карате колело или да се разходите по самотните пътеки на острова.

Хеймаей (Вестманнайяр/Исландия)

Дом на повече тъпоклюни кайри (б.а. - морски птици, които се хранят предимно чрез гмуркане във водата), отколкото на хора, остров Хеймаей във Вестманнайяр е като изваден от книга с приказки. Пейзажът му разкрива изумрудено-зелени скали, осеяни с овце, обширна плажна ивица с черен пясък и морски пещери, зеещи от скалистото крайбрежие.

Само 4500 души споделят красота на Вестманнайяр с близо милион двойки тъпоклюни кайри, които съставляват най-голямата атлантическа колония на тези птици на планетата.

Вулканично изригване на Хеймаей през 1973 г. покрива района с 200 млн. тона пепел и лава, но като по чудо тогава има само един смъртен случай. Днес на острова цари пълен мир, със самотни туристически пътеки за изследване и обширни гледки към океана.

Остров Флорес (Азорски острови, Португалия)

Този малък остров се намира в най-западната част на Азорските острови и е мечта за любителите на природата. Тъмносини кратерни езера, ярки зелени склонове, дълбоки долини, водопади и кипящи горещи извори са сред неземните забележителности, които Флорес предлага на своите посетители. Заема площ от 88.5 км., като разполага с население от близо 3400 души.

Едно от най-магическите места на остров Флорес е Роша-душ-Бордойнш - геоложка формация от базалтови колони, покрити с растителност, която прилича на фон от филм за динозаври.

Наустхолмен (Норвегия)

Този рай е собственост на първата дама от Норвегия, изкачила връх Еверест, Ранди Скауг. За да се насладите на заслужен релакс можете да отседнете в къща край морето и да прекарате дните си в каране на каяк, пешеходен туризъм до близките върхове, гледащи към Лофотенските острови на север или просто да легнете в хамак на спокойствие.

Остров Тайри (Шотландия)

Един поглед към тюркоазените и сапфирени води и перфектните вълни по бреговете му, и става ясно защо Тайри е наричан Хаваите на Севера.

Това е най-западният остров от архипелага Вътрешни Хебриди край западното крайбрежие на континентална Шотландия. С дължина от 19.3 км., Тайри е известен с мек климат, чист въздух и красиви плажове. Музикалният му фестивал всяка година през юли събира около 2000 почитатели на шотландските ритми. Освен това, ако сте избрали Тайри за своята ваканция, можете да се разходите пеша или да се качите на велосипед.

(следва продължение)

