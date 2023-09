750 000 долара струват най-скъпите слушалки, кои са те?

Със своите диаманти и рубини, тези слушалки са по-скоро бижута

В света на аудиотехнологиите слушалките са еволюирали от скромни аудио аксесоари до луксозни артикули от висок клас, които отговарят на претенциозните вкусове на аудиофилите и феновете. От 2023 г. пазарът може да се похвали със селекция от слушалки, които не само предоставят изключително качество на звука, но и правят смело заявление за лукс и ексклузивност. Тази статия разглежда по-отблизо някои от най-скъпите слушалки, налични през 2023 г., демонстрирайки техните забележителни характеристики и несравнимото слухово изживяване, което обещават.

Най-скъпите слушалки в света са по-скоро едно масивно бижу. Цената на Beats Pro by Dr. Dre X Graff е 750 000 долара и са украсени със 123 карата диаманти и 3,5 карата рубини в платина от британски бижутер. Това са общо 126,5 карата.

Снимка: Getty Image

Първоначално те са предназначени за Мадона и LMFAO и тяхното шоу на полувремето на Superbowl XLVI. И те станаха известни, когато бяха видени на главата на Lil’ Wayne.

Focal Utopia от Tournaire - цена 120 000 долара

Следват слушалките Focal Utopia от Tournaire, те са продукт от сътрудничество между френската аудио компания Focal и луксозния бижутер Tournaire. Тези слушалки са шедьовър на майсторството и се отличават със сложен дизайн и луксозни материали. Частите за уши са украсени с 18-каратово злато и с над 6 карата диаманти, което ги прави истинско произведение на изкуството. Под разкошната външност се крие изключителната аудио технология на Focal, осигуряваща качество на звука, което съответства на изящния външен вид на слушалките.

Onkyo H900M Diamond - цена 100 000 долара

Обикновените слушалки Onkyo H900M обикновено се продават за около $300. Но ако искате фантастичната ръчно изработена версия с 20 карата диаманти с почти перфектен бял цвят, тогава ще трябва да отворите портфейла си. Слушалките са украсени с 20-каратови диаманти.

Снимка: Getty Image

Sennheiser отдавна е синоним на висококачествено аудио, а моделът HE 1 е пример за стремежа на марката към съвършенство. Често наричани "Орфей", тези електростатични слушалки са смесица от авангардна технология и луксозен дизайн. Изработен от първокласни материали като мрамор от Карара и висококачествен алуминий, HE 1 разполага с иновативен дизайн на ламповия усилвател, който има за цел да възпроизведе изживяването от слушане на музика чрез система от високоговорители от висок клас. Комбинацията от усъвършенствано инженерство и богата естетика поставя Sennheiser HE 1 сред елита в света на луксозните слушалки.

Spirit Torino Valkyria Titanium, цена - 12 800 долара

Слушалките Spirit Torino Valkyria Titanium са, както подсказва името, направени от титан. Имат изобарични драйвери Twin Pulse и усъвършенствани подложки за уши, които ви карат да забравите, че изобщо ги носите.

Spirit Torino произвежда някои скъпи слушалки и не е чудно, че флагманът им се класира доста високо.