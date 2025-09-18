Това е най-опасната социална мрежа за младите хора

Алгоритъмът понякога препоръчва профили, чрез които се продават наркотици

Проучване разкрива коя социална мрежа представлява най-голяма опасност за младите хора и разкрива как платформата е пълна със сексуални хищници и наркодилъри.

Snapchat е любима и най-често използвана платформа за комуникация от много тийнейджъри. Въпреки това, както и при други социални мрежи и платформи, тя е изпълнена с множество опасности, за които младите хора не са наясно.

Миналата година в САЩ е заведено дело срещу тази мрежа, в което се твърди, че тя е най-опасната мрежа за младите хора, а фокусът на това дело бяха сексуалните хищници, които са изключително голям проблем за тази мрежа, съобщава Bljesak.info, цитирано от N1.

Могат ли тези промени да изчезнат?

Снимка: iStock

Но те не са единственият проблем. Това показа и скорошно проучване на датската организация Digitalt Ansvar, която насърчава отговорното дигитално развитие, и което показа, че младите хора днес могат да купуват наркотици в Snapchat без никакви проблеми, като дори не е нужно да търсят такива профили, а алгоритъмът им ги предлага.

За целите на изследването датски изследователи създали фалшиви профили на 13-годишни, които лесно влизали в контакт с наркодилъри в мрежата.

Доста невероятно е, че потребителските им имена съдържаха думи като кокаин, трева и други подобни, а приложението не ги блокира.

След като екипът от Digitalt Ansvar съобщи за 40 такива профила, те бяха изненадани, че само 10 от тях бяха премахнати, докато заявленията за останалите 30 профила бяха отхвърлени.

Като друг основен проблем тази организация подчертава, че алгоритъмът на Snapchat понякога препоръчва профили, чрез които се продават наркотици на млади хора.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN