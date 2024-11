Шахматът като шоу: Как Магнус Карлсен създаде платформата за милиони фенове

Световен шампион използвай AI, за да промени играта на шах

Магнус Карлсен, петкратен световен шампион и водеща фигура в шахматния свят, наскоро представи ново мобилно приложение, наречено Take Take Take. В интервю за Euronews Next, Карлсен споделя, че това не е просто още едно приложение за игра на шах, а средство за истинско зрителско изживяване. С приложението Take Take Take, Карлсен цели да предостави на феновете ежедневни видеообзори на турнири и анализ на представянето на водещи шахматисти – включително собствените му мисли и стратегии.

Ново ниво на ангажираност с феновете на шаха

Идеята за Take Take Take е вдъхновена от желанието на Карлсен да създаде общност за 600 милиона души по света, които се занимават с шах. Приложението ще уведомява потребителите, когато любимите им играчи имат мачове, като помага на феновете лесно да проследяват и анализират шахматната сцена. Норвежкият гросмайстор, вече популярен с YouTube канал с 1,3 милиона абонати, иска да даде възможност на хората да следят шахматните събития по-цялостно, а не просто да се задоволяват със собствени публикации и клипове.