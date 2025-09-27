Оставяте ли зарядното си включено в контакта? Ето какво може да се случи

Какви рискове съществуват?

Знаете ли онова зарядно устройство до леглото ви, което винаги е включено в контакта? Може би е добре да помислите два пъти, преди да му дадете „почивка “.

„Вампирската консумация“ е реална – ако оставите зарядното си устройство включено в контакта, то постоянно ще консумира малко количество енергия. Част от тази енергия се използва за захранване на управляващите и защитни вериги, а останалата се губи като топлина.

Когато разглеждате само едно малко зарядно устройство, вампирската мощност (известна още като „мощност на празен ход“) е незначителна, но ако сумирате всички зарядни устройства в дома си, с течение на времето загубената енергия може да стане значителна.

Снимка: iStock

Тази мощност не се ограничава само до зарядните устройства, други устройства, като телевизорите, също използват малко енергия, докато са в покой. В зависимост от това колко устройства оставяте включени в контакта, това може да се натрупа до няколко киловатчаса в течение на една година.

За щастие, съвременните зарядни устройства са проектирани да намалят тази консумация. Те имат интелигентни компоненти за управление на захранването, които ги държат в режим на „спящ“ режим, докато външно устройство не започне да консумира енергия.

Съществуват и други рискове

Снимка: iStock

Зарядните устройства се износват с времето, тъй като през тях протича ток, особено когато напрежението в мрежата временно се повиши над допустимата стойност. Електрическата мрежа е хаотична среда и от време на време се появяват случайни пикове на напрежението.

Оставянето на зарядните устройства включени в контакта през цялото време означава, че те са постоянно изложени на тези събития, което скъсява живота им. При съвременните зарядни устройства това не е чак толкова голям проблем, тъй като те имат подобрен дизайн и защита, но при евтините, лошо тествани, това може да представлява сериозен риск. А именно, те често нямат достатъчна защита и могат да представляват опасност от пожар.

Въпреки че съвременните зарядни устройства обикновено са много безопасни и консумират минимално количество енергия в режим „спящ“, все пак трябва да ги изключвате от контакта от време на време. Ако забележите, че зарядното ви устройство се нагрява повече от обикновено, издава шум или е физически повредено, е време да го смените.

