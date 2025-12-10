Колко са активните потребители на ChatGPT?

През последната година ChatGPT вече беше внедрен в редица образователни, бизнес и творчески приложения

Седмичните активни потребители на чатбота ChatGPT на OpenAI вече наближават 900 милиона, съобщава във вторник базираният в Сан Франциско технологичен медиен сайт The Information, позовавайки се на източник, запознат със ситуацията. Това подчертава колко бързо инструментът се превръща в част от ежедневието на хора по целия свят, предава БНР.

По данни на източника водещите пет пазара за ChatGPT по седмична активност в момента са Съединените щати, Индия, Бразилия, Япония и Франция. Въпреки впечатляващия седмичен обхват, данни от Sensor Tower разкриват, че месечните активни потребители на ChatGPT са се увеличили едва с около 5% в периода между август и ноември. Това представлява забавяне в сравнение с предишни месеци, когато растежът беше значително по-бърз и по-устойчив.

Този по-слаб темп на увеличение може да е сигнал, че OpenAI вече е достигнал до най-лесно достъпната аудитория и че навлизането в следващите потребителски сегменти ще бъде по-постепенно. Подобно явление е често срещано при дигитални услуги, които в рамките на кратък период достигат масовост.

През последната година ChatGPT вече беше внедрен в редица образователни, бизнес и творчески приложения, което подсказва, че бъдещото разширяване може да е по-качествено, а не само количествено. След старт на чатбота през 2023–2024 г., пазарът постепенно преминава към фаза на стабилизация. Независимо от забавянето, близо милиард седмични потребители остават показател за силната позиция на OpenAI.

