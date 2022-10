Как технологиите променят бизнеса и индустриите?

Специализираната конференция Tech of Tomorrow дава отговорите на 13 октомври

Утвърдени представители на мениджмънта на компании в различните индустрии ще очертаят значението и ползите от технологичните иновации в областта на здравеопазването, финансите, градската среда, търговията и автомобилния сектор по време на новото издание на специализираната конференция Tech of Tomorrow. Събитието, което водещият икономически сайт Investor.bg организира, ще се проведе на 13 октомври от 13:30 часа в хотел Hyatt Regency Sofia, зала „Васил Левски“. Всеки, който желае да присъства на събитието, е необходимо да се регистрира предварително на страницата на конференцията в Investor Media Pro.

Изявените участници, в лицето на доказани експерти и професионалисти с богат опит, които ще вземат участие по време на откриващия панел „Иновациите – от модерна дума към реалност“, са изпълнителният директор на Allterco Димитър Димитров, изпълнителният директор на BOSCH „Домакински уреди“ България ЕООД Ивайло Рашев, главният технологичен директор на ТОКИ Милко Славов и съоснователят и главен технологичен директор на Gtmhub Радослав Георгиев. Модератор на разговорите, по време на които те ще очертаят как иновациите променят средата на технологичното развитие, ще бъде Елена Кирилова, технологичен редактор в Investor.bg.

По време на втората специализирана дискусия „Финтех секторът – след всяка буря идва слънце“, участие ще вземат директорът на „Българската финтех асоциация" Георги Пенев, доцентът по финтех и банкиране в Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ д-р Деян Радев, Георги Георгиев, мениджър софтуерно развитие в технологичния хъб на MFG – Smart IT и Александър Цветков, изпълнителен директор на „Болерон" АД. Те ще споделят своите виждания относно ролята на блокчейн технологиите в света на финтех компаниите, как изкуственият интелект ще направи финтех услугите по-достъпни и популярни, автоматизацията и ролята ѝ за финтех компаниите и други ключови теми. Модератор на дискусията ще бъде главният редактор на Investor.bg Бойчо Попов.

Надежда Коцинова, ръководител на търговските партньорства в tbi bank, маркетинг директорът на SPORT DEPOT Иво Тодоров и съоснователят и главен изпълнителен директор на GombaShop Георги Костов ще се включат в разговорите по време на третата експертна дискусия „Търговията днес – а сега накъде?“. Те ще коментират технологични инвестиции на компаниите от сектора за търговия на дребно, каква ще е съдбата на физическите магазини, Deep Retail – силата на Big Data и какво могат да ни кажат данните за потребителите, каква е ролята на компаниите за търговия на дребно в „икономиката на преживяванията“ и търговията в метавселената. Модератор на разговора ще бъде Елена Кирилова, технологичен редактор в Investor.bg.

В рамките на заключителната част на специализираната конференция Tech of Tomorrow на фокус ще бъде темата „Киберсигурност – вече задължително в дневния ред“. Своята професионална гледна точка ще представят Димитър Павлов, мениджър „Киберсигурност“ в А1 България, Вихрен Славчев, изпълнителен директор на Мнемоника, IT предприемачът Божидар Божанов и Спас Иванов, управляващ партньор в „АйТи Бейслайн" ООД. Те ще очертаят увеличаващите се атаки със зловреден софтуер към IoT, Security by Design и каква е първата стъпка към успешната защита, какви са новите изисквания към сигурността, породени от home office тенденцията, какво представлява концепцията ZeroTrust на практика, Securing Cloud Services – какво е правилно използване на интегрираните функции за сигурност и какво представлява пазарът на Dapps. Модератор по време на финалната дискусия отново ще бъде главният редактор на Investor.bg Бойчо Попов.

Повече за програмата на Tech of Tomorrow и за участниците в специализираното събитие научете на Investor Media Pro, където може да се регистрирате за присъствие на място на конференцията.

Генерални партньори на Tech of Tomorrow са Алтерко и Shelly. Основни партньори са А1, Management Financial Group, Bosch Домакински уреди България и ЕЛАНА Фонд Мениджмънт. Събитието се организира с подкрепата на tbi bank, KEР ТОКИ ПАУЪР, Мнемоника, ЗАД „Армеец“, Девин ЕАД, The Singleton, Конкорд Асет Мениджмънт. Официален автомобилен партньор на събитието е PORSCHE SOFIA IZTOK|VW.

Институционални партньори са „Индустриален Холдинг България“ АД, Българска стартъп асоциация (BESCO), Френско-българската търговска и индустриална камара, Германо-българска индустриално-търговска камара, Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ), Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Betahaus Sofia, CEED Bulgaria, Sofia Tech Park, Асоциация за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST) и Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE).

Медийни партньори на Tech of Tomorrow са Bloomberg TV Bulgaria, сп. BGLOBAL, Rabota.bg, Automedia.bg и The Recursive.