ChatGPT не работи: Чатботът с изкуствен интелект претърпя глобален срив

Кога платформата отново ще бъде достъпна навсякъде?

Днес платформата за изкуствен интелект ChatGPT претърпя глобален срив. Потребителите съобщават, че той е недостъпен както през мобилното приложение, така и уеб интерфейса и получават съобщението „Hmm… something seems to have gone wrong“ или „A network error occurred“. Според данни от Downdetector, проблемът започва около 12:00 IST и достигна връх към 15:15 IST. Над 88% от оплакванията идват от уеб платформата, 8% от iOS/Android приложението и около 3% – от API достъп.

Кои устройства са най-засегнати?

В кои държави проблемът е най-разпространен?

Каква е причината за проблема?

Снимка: Getty Images/iStock

Потребителите бързо регистрираха грешки. При някои излиза „searching for web“, докато други не получават никакъв отговор. Тестове показаха, че в Safari и на някои iOS устройства чатботът все пак работи, докато в Chrome и на Android платформата остава неизползваема за много потребители.

Downdetector посочва, че най-сериозни са оплакванията в Индия – над 800 оплаквания до 15:00 IST, но САЩ и Великобритания също са засегнати. OpenAI официално потвърди ситуацията чрез своята страницата със статус: „Някои потребители получават повишени нива на грешки и забавяне, разследваме проблема“. Засега няма уточнение каква е причината или кога услугата ще е напълно възстановенa.

В Индия потребителите алармират, че сривът забавя ученето и работата им, докато в САЩ споделят мемета и възмутени коментари. Експерти посочват, че сериозни сривове в подобни AI услуги могат да се дължат на различни причини – от софтуерни ъпдейти, през инфраструктурни грешки, до потенциални атаки. До момента OpenAI не е дала информация за естеството на проблема или времева рамка за възстановяване.

