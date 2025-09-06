AI в банята: Иновативна машина може да ви изкъпе и изсуши за 15 минути

Какво представлява машината?

Преди години на Световното изложение в Япония, вниманието на посетителите беше приковано от необичайно устройство — ултразвуковата вана на Sanyo Electric Co., наричана „човешка пералня“. Макар да не се наложи на пазара, тази иновация се запечата дълбоко в съзнанието на младия Ясуаки Аояма. Половин век той ражда нейната съвременна интерпретация — Mirai Ningen Sentakuki или „човешката пералня на бъдещето“.

Как работи устройството?

Новото устройство беше официално представено на изложението Osaka Kansai Expo 2025 и незабавно привлече вниманието с иновативния си дизайн. Машината представлява капсула с полупрозрачен корпус, в която потребителят ляга, докато половината от капсулата се пълни с топла вода. Чрез интегриран изкуствен интелект, уредът следи жизнените показатели на човека — като пулс и ниво на комфорт и се адаптира в реално време, за да осигури максимално релаксиращо преживяване. Ако засече признаци на тревожност, машината дори показва успокояващи изображения, които целят да създадат усещане за безопасност и хармония.

Снимка: https://www.instagram.com/p/DDZORQRSHqn/

Процедурата по пълно измиване и сушене трае едва 15 минути, но зад тази кратка продължителност стои сложна технология. Mirai Ningen Sentakuki използва съвременни водни струи и микроскопични въздушни мехурчета, които осигуряват прецизно, но щадящо почистване, пише mymodernmet. Освен чисто функционалните си предимства, машината е и културно значима — тя отдава почит на дълбоко вкоренената японска традиция на къпането като ритуал за пречистване на тялото и духа.

Изобретението идва във време, когато Япония, а и целият свят, се сблъсква с предизвикателствата на застаряващото население. Аояма вярва, че Mirai Ningen Sentakuki не е просто технологичен каприз, а реално решение за бъдещето на грижата — особено за възрастни хора, пациенти с увреждания и болногледачи. Вместо трудоемки и често физически натоварващи процеси, машината предлага нов начин да се запази достойнството на човека чрез напълно автоматизирана и щадяща грижа за тялото.

„Ще предложим нова пералня за хора като наследство от изложението през 70-те години на миналия век“, казва Аояма. За него това не е просто личен триумф, а символ на технологичен напредък с дълбоко хуманна мисия.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN