AI стартъп даде на група маркетолози тайно "оръжие" срещу конкурентите

Компанията съобщи ексклузивно, че е привлякла 4,5 млн. долара начално финансиране

Маркетолозите все по-често трябва да обработват огромни обеми от данни, докато се стремят да подобрят ефективността на кампаниите си. Новият стартъп Pomo влиза именно в тази ниша, като използва изкуствен интелект, за да автоматизира анализа и да подпомогне вземането на решения, предава Business Insider.

Компанията съобщи ексклузивно, че е привлякла 4,5 млн. долара начално финансиране. Инструментът на Pomo, чието име идва от „постмодерна реклама“, се интегрира с платформи като Google Ads, Meta, TikTok и HubSpot.

Той работи във фонов режим, като следи активността на брандовете и техните конкуренти, анализира социалните мрежи и открива ключови тенденции. На тази база системата генерира брифинги и предлага конкретни действия – например как да се реагира, ако продукт на конкурент набира популярност.

Според съоснователя и главен изпълнителен директор Прънит Дута, платформата заменя голяма част от ръчната работа, като извършва анализите автоматично и дори може да създава нови кампании, които маркетолозите да донастроят. Компанията е насочена към бързоразвиващи се бизнеси в сектори като бързооборотни стоки, уелнес и хотелиерство, с маркетингов бюджет над 1 млн. долара, като абонаментът започва от 58 долара месечно.

Екипът на Pomo планира да използва привлеченото финансиране за разширяване на инженерния и AI капацитета, развитие на продукта и увеличаване на клиентската база. Според компанията нейният инструмент може значително да съкрати времето за работа – от месеци до часове – като същевременно оптимизира разходите и подобрява ефективността на маркетинга на фона на пазар, който вече надхвърля 1 трилион долара.