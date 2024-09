AI идентифицира стотици мистериозни рисунки от Наска в перуанската пустиня

Изкуственият интелект направи за кратко това, което археолози правят повече от 100 години

Преди около 2000 години в пустиня в южната част на Перу, древните народи на Наска и Паракас създадоха масивни дизайни в чакъл и камък, изобразяващи животни, човекоподобни фигури и растения в геоглифи с дължина до 90 метра. Сега анализът с изкуствен интелект (AI) на въздушни снимки помогна за идентифицирането на 303 нови глифа само за 6 месеца, позволявайки на изследователите да разберат повече за това защо древните южноамериканци са ги направили, пише science.org.

През 20-ти век изследователите са прекарали почти 100 години, за да открият 430 геоглифа. Учените класифицираха рисунките на по-големи глифове от линейни типове, създадени чрез премахване на камъни и чакъл, за да разкрият по-светла земя отдолу и по-малки глифове от релефен тип, нарисувани с повърхностни камъни, оцветени както в бяло, така и в черно.

Големите глифове от линейни типове са по-лесни за забелязване с помощта на снимки, заснети от небето, докато глифовете от релефен тип, със среден размер само около 9 метра, се виждат по-трудно поради ерозия и по-фин контраст с пустинния терен.

За да намерят повече глифове, изследователи, ръководени от археолога Масато Сакай от университета Ямагата, обучиха програма с изкуствен интелект за идентифициране на глифове от релефен тип в изображения с висока разделителна способност, направени с дрон на целия регион.

Програмата идентифицира 1309 възможни геоглифа и екипът потвърди 303 от тях с проучвания на място, почти удвоявайки броя на известните геоглифи от този тип, съобщават изследователите в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Сред новите глифове около 80% изобразяват хуманоидни фигури, обезглавени тела и опитомени животни, особено лами. Повечето рисунки от релефен тип са открити на разстояние от пешеходни пътеки.

За разлика от това, около 60% от глифите от линейни типове изобразяват диви животни, като птици, маймуни и котки. Екипът предполага, че те са били свързани с церемониални пътеки и поклоннически маршрути.