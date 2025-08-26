Жените стажанти печелят средно повече от мъжете

Колкото по-голяма е фирмата, толкова по-високо е и заплащането

„Средният брутен месечен доход на стажантите в Германия през април 2024 г. достигна 1 238 евро“, съобщиха от Федералната статистическа служба (Destatis). Оттам уточняват, че разликата между половете е осезаема: жените са получавали 1 302 евро, докато мъжете – 1 187 евро, пише немската медия Tagesschau.

Изборът на професия – решаващ ли е за разликата между половете?

Според Destatis по-високото възнаграждение на жените е тясно свързано с предпочитаните от тях професионални направления.

„В здравните и социалните грижи, където делът на жените е по-голям, стажантите вземаха средно 1 310 евро месечно“ – посочват от службата.

Колко се плаща в различните отрасли?

Стажовете в морските професии, като например корабостроители, също са били по-добре платени от средното, с 1236 евро бруто на месец. За разлика от тях, чираците в квалифицирани занаяти са печелили средно само 1008 евро бруто на месец, според данните.

Най-ниското възнаграждение са получили стажантите в артистични професии: стажантите в области като музика, фотография или графичен дизайн са имали среден месечен брутен доход от 914 евро.

Размерът на предприятието – определящ фактор?

„Колкото по-голяма е фирмата, толкова по-високо е и заплащането“, отбелязват от Destatis.

Доходите на стажантите се увеличават с размера на компанията: компании с по-малко от десет служители са плащали на своите стажанти средна брутна месечна заплата от 929 евро през 2024 г.

Стажантите в компании с 50 до 99 служители са печелили 1083 евро бруто на месец. Стажантите в компании с 1000 или повече служители са печелили средно 1494 евро бруто на месец.

Облагаемите специални плащания, като например отпуск или коледни бонуси, не са взети предвид в анализа. Чираците представляват приблизително 3,8% от заетите в Германия.

