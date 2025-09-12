"Жени рискуват живота си при небезопасен аборт": Тръмп унищожава контрацептиви за 10 млн. долара

Контрацептивите са предназначени за жени в чужбина

Администрацията на Доналд Тръмп е взела решение да унищожи контрацептиви на стойност 9,7 милиона долара, вместо те да бъдат предоставени на жени в чужбина, основно в Африка. Унищожаването на запасите ще струва на американските данъкоплатци още 167 000 долара, потвърди говорител на Държавния департамент, съобщава The Guardian.

Контрацептивите, предимно дългодействащи методи като спирали и импланти, са били складирани в Белгия и е било предвидено да се използват в кризисни райони, включително бежански лагери и военни зони.

Политически спор

Снимка: Pexels

Сенаторите демократи Джийн Шахин (Ню Хемпшир) и Брайън Шац (Хавай) внесоха законопроект за спиране на унищожаването.

„Неприемливо е Държавният департамент да продължи с унищожаването на стоки за семейно планиране на стойност над 9 милиона долара, закупени за жени в кризисни ситуации. Това е разхищение на парите на данъкоплатците и отказ от глобалното лидерство на САЩ в борбата срещу нежеланите бременности и смъртността при майките“, заяви Шахин.

Решението е свързано с американски закони, които забраняват предоставянето на помощ на организации, предлагащи или подкрепящи услуги за аборт. Заради това Министерството твърди, че не е успяло да намери „отговарящи на условията купувачи“.

Съмнения и критики

Говорител на Държавния департамент заяви, че голяма част от контрацептивите имат по-малко от 70% от срока си на годност. Според помощник от Конгреса, посетил склада, обаче голяма част от тях изтичат едва през 2027 г., а две трети дори не изискват ребрандиране.

Организацията MSI Reproductive Choices, която работи в близо 40 държави, се е опитала да изкупи контрацептивите, но правителството е настояло за пълната им цена.

„Фактът, че контрацептивите ще бъдат изгорени, когато има толкова голяма нужда от тях – това е просто възмутително“, коментира Сара Шоу, заместник-директор по застъпничеството в MSI.

По-широкият контекст

Това е част от по-мащабна политика на Тръмп за ограничаване на чуждестранната помощ и преструктуриране на Агенцията за международно развитие. През юни държавният сектретар Марко Рубио обяви, че международната работна сила на USAID ще бъде премахната, а агенцията ще бъде заменена от структурата „America First“.

Според проучване, публикувано в The Lancet, цитирано от The Guardian, подобни съкращения могат да доведат до над 14 милиона допълнителни смъртни случая до 2030 г., като една трета от тях ще бъдат сред деца.

Разпадащи се вериги за доставки

Снимка: Canva

MSI съобщава, че в десет държави – включително Нигерия, Мали, Етиопия и Кения – запасите от контрацептиви вече са на привършване. Липсата на финансиране от USAID е блокирала дори основни логистични процеси, като осигуряването на гориво за транспорт на медикаменти.

Пропилени ресурси и бъдещи рискове

Подобни случаи не са изолирани. Според Atlantic, почти 500 метрични тона храна за спешни случаи също ще бъдат унищожени вместо използвани за деца в Афганистан и Пакистан. Същевременно Politico съобщава, че 800 000 ваксини срещу Mpox са станали неизползваеми заради приближаващ срок на годност.

Решението за унищожаване на контрацептивите предизвиква остра критика от страна на хуманитарни организации и демократи в Конгреса. Докато администрацията на Тръмп оправдава действията си със законови ограничения и финансови аргументи, критиците виждат в тях не просто разхищение, а политика, която поставя под риск живота на милиони жени и деца по света.

„Не става въпрос само за празен рафт. Става въпрос за момиче, което трябва да напусне училище, или за жена, принудена да рискува живота си при небезопасен аборт“, заключава Сара Шоу от MSI.

