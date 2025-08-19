Земеделците в Германия борят сушата с отглеждане на соя

Земеделската площ, заета със соя, се е увеличила с почти 157% за 9 години

В отговор на засушаването, земеделците в Германия все по-често започват да отглеждат соя. Земеделската площ, заета със соя, се е увеличила от 2016 г. до миналата година с почти 157 процента, съобщава Федералната статистическа служба. През 2024 г. 4 500 стопанства са отглеждали соя на общо 40 500 хектара. В рекордната 2022 г. площта е била дори 51 500 хектара.

В сравнение с пшеницата обаче площта за отглеждане остава малка: през изминалата година пшеница е била засадена на около 2,6 милиона хектара. Соята е устойчива на суша и може да се използва за производство на олио и фураж, пише Welt.

Освен това земеделските стопанства са разширили площите, които могат да напояват при липса на валежи. От 2009 до 2022 г. тези площи са нараснали с близо една четвърт (23,9 процента).

Въпреки това през 2022 г. само 791 800 хектара, което е по-малко от една двадесета (4,8 процента) от използваната за земеделие площ, са били напоявани. Все по-голям брой стопанства — 5 700 през 2022 г. — са въвеждали ефективното и щадящо ресурсите капково напояване. Общо 11 900 стопанства са напоявали своите ниви.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM