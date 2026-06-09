Затвориха част от едно от едно от най-големите летища в Европа

Каква е причината?

Терминал 2 на ското летище беше затворен днес, за да започне мащабна реконструкция, която ще продължи няколко години. Операторът на аеропорта, компанията „Фрапорт“, обяви, че съоръжението временно се извежда от експлоатация заради предстоящите ремонтни дейности. Решението идва само няколко месеца след откриването на новия Терминал 3, съобщава ДПА, цитира БТА.

От „Фрапорт“ посочват, че след повече от три десетилетия интензивна работа Терминал 2 има спешна нужда от модернизация. Плановете предвиждат той да бъде отворен отново в средата на 30-те години на този век, като след обновяването ще може да обслужва над 10 милиона пътници годишно.

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Стойността на проекта се оценява на около 1,5 милиарда евро, или приблизително 1,7 милиарда долара. Според члена на изпълнителния съвет на компанията Пиер Доминик Прум обновеният терминал ще се превърне в ключов елемент от бъдещата хъбова система на летището, предлагайки по-модерни процеси, по-голяма гъвкавост и значително по-добро изживяване за пътниците.

Основните строителни дейности са планирани да започнат през 2030 г., като дотогава ще се извършват подготвителни работи и детайлно планиране на проекта. През следващите години ще бъдат разработени всички технически и организационни етапи, необходими за реализацията на реконструкцията.

В рамките на обновяването ще бъдат изцяло подменени системите за сигурност и техническото оборудване на сградата. Предвижда се и основен ремонт на инфраструктурата, включително асансьорите, ескалаторите, санитарните помещения и офисните пространства. Освен това „Фрапорт“ планира да оптимизира мерките за сигурност чрез централизирани проверки, по-ефективно управление на пътникопотока и по-гъвкаво използване на търговските площи.

Междувременно авиокомпаниите, които досега оперираха от Терминал 2, постепенно са преместили дейността си в новия Терминал 3. Въпреки затварянето на терминала, част от ключовата инфраструктура ще продължи да функционира, включително системата за обработка на багаж, подземният паркинг и гарата на влаковете „Скайлайн“.