Защо следващата вълна от европейски еднорози няма да дойде от Берлин, Париж или Амстердам

Три структурни предимства на провинцията пред големия град

Преди логиката беше проста, ако обмисляте изгражданто на стартъп в Европа, трябва да се преместите в някои хъб т.е. Берлин, Париж, Лондон, Амстердам или Стокхолм. Тези градове предлагаха таланти, капитал и мрежи, от които стартиращите компании се нуждаят, за да растат бързо. Наемането на персонал е по-лесно. Инвеститорите са наблизо. Кафенета са пълни с хора, които са го правили преди, пише EU Startups.

Проблемът е, че тази логика никога не е била свързана с географията. Тя е била свързана с достъпа. Центровете са концентрирали ресурси, които са били оскъдни и неравномерно разпределени. Талантите са гравитирали към градовете, защото там са били работните места. Инвеститорите са се групирали, защото потокът от сделки следва мрежите от взаимоотношения. Географията е била страничен ефект, а не причина.

Това разграничение е от огромно значение през 2026 г., защото изкуственият интелект вече е разтворил голяма част от недостига, който е направил концентрацията на хъбове необходима на първо място. Не „ започва да се разтваря “. Разтворил се е. Въпросът е дали инфраструктурата за финансиране вече е обработила тази реалност. Не е.

Какво всъщност е променил AI?

AI, който някога бе предимно инструмент, използван основно от IT отдели и инженери, вече все по-често попада в бзнеса. Когато се обсъжда възходът на AI компаниите от 2022 г. нататък, фокусът често пада върху производителността или по-бързо писане на код, светкавично създаване на съдържание и мащабиране на клиентската поддръжка. Това е вярно, но тези ползи вече са просто „залог за масата“, всеки основател има достъп до тях.

По-дълбоката промяна е структурна и се натрупва с времето:

Мултифункционалност: Задачи, които преди изискваха наемането на скъпи специалисти – продуктов дизайн, правни документи, финансово моделиране, конкурентни проучвания и ранни продажби – сега могат да се изпълняват от самостоятелен основател с правилните AI инструменти и познания в областта.

Свиване на екипите: Минималният жизнеспособен екип за софтуерен стартъп намаля от десет на трима души. В някои случаи – до един.

Когато размерът на екипа стане незадължителен, а познаването на областта е приоритет, местоположението става предмет на договаряне.

Три структурни предимства на провинцията пред големия град

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Основателите извън метрополиите не просто постигат паритет благодарение на AI, те притежават три ключови предимства, с които стартъпите в хъбовете активно се борят:

1. По-ниска скорост на изгаряне на ресурси (Burn Rate)

Екип в Лайпциг, Росток или Жешов работи при коренно различни финансови условия от екип в Берлин или Париж. Наемите и разходите за живот са по-ниски. По-ниският месечен разход позволява на компаниите да оцеляват по-дълго и да презимуват на бавния капиталов пазар в Европа.

2. Близост до реалните проблеми на бизнеса

Германският Mittelstand (гръбнакът на икономиката от 3,5 милиона малки и средни предприятия) не е базиран в Берлин. Той е в Гютерсло, Волфсбург, Меминген. Основателите, израснали в тези региони, имат семейни и лични връзки с производството, логистиката и селското стопанство. Те разбират реалната болка на индустрията много преди да направят първата си презентация – нещо, което трудно се репродуцира в някое споделено работно пространство в Кройцберг.

3. Недокоснат от конкуренцията талант

По-малките градове имат силни университети и политехнически институти, подготвящи способни кадри, които често предпочитат да останат на местно ниво. Тъй като пазарът на труда там е по-малко ликвиден, тези таланти са много по-достъпни за компании в ранен етап, които нямат бранд идентичността да се състезават на пренаситените пазари в мегаполисите.

Пропастта във финансирането

Честният контрааргумент на тази идилия остава капиталът. Географската концентрация на европейския рисков капитал не се е смалила – тя се е задълбочила. Само Лондон е набрал повече рисково финансиране през 2025 г., отколкото следващите 20 европейски града взети заедно. За основател в Ерфурт или Гданск достъпът до Серия А финансиране все още е значително по-труден.

Black Forest Labs заобиколи този проблем, като прие американски капитал (Andreessen Horowitz води началия кръг, а Salesforce Ventures и AMP – Серия B) и се регистрира в САЩ. Това подчертава болезнен факт: европейските основатели извън хъбовете все още често трябва да гледат извън Европа за мащабно финансиране.

Какво трябва да промени стартъп екосистемата?

Инвеститорите, акселераторите и политиците все още масово оперират с ментална карта от 2015 г., вярвайки, че сериозен стартъп се прави само в сериозен град. За да се отключи пълният потенциал на новата реалност през 2026 г., са нужни три конкретни стъпки: