Всеки десети гражданин на ЕС обмисля да напусне родния си край

Защо 11% от европейците мислят за преселване?

Според последното проучване на Eurobarometer повече от един на всеки десет граждани на Европейския съюз планира да напусне своя регион в рамките на следващите пет години.

„7% биха го направили по собствено желание, а още 4% – поради необходимост“, се казва в изследването, цитирано от Euronews.

Къде желанието за заминаване е най-силно?

Португалия и Унгария оглавяват класацията с по 16% потенциални преселници, следвани от Франция (15%), както и Гърция и Полша (по 12%). Обратната картина се наблюдава в Нидерландия (94% отказват да се местят) и Хърватия (90%).

Почти една трета от запитаните (29%) посочват „липса на качествени работни места или ограничени икономически възможности“ като основна причина за евентуалното напускане.

Политическото недоверие отблъсква ли хората?

Почти една четвърт (23%) се чувстват „изтласкани“ от дефицита на доверие в политическата среда. Най-високи нива на недоволство са регистрирани в Словакия (50%), Малта (45%), Люксембург (38%), Хърватия и Унгария (по 36%).

За 22% недостигът на достъпни и качествени жилища е достатъчен мотив да потърсят дом другаде. European Housing Trend Report подчертава, че 64% от потенциалните купувачи са възпрепятствани от високите цени, а 40% не могат да заделят първоначална вноска – особено в Чехия (60%) и Гърция (58%). В Испания 40% определят жилищния въпрос като основен стимул за миграция, докато в Чехия този дял е 30%.

Кои нации притежават най-много жилища?

Същият доклад показва, че най-висок дял на собствениците има в Румъния (85%), Хърватия (83%) и България (80%). В другия край се нареждат Малта (46%), Германия (34%) и Швейцария (30%).

„Високите разходи за жилище задържат две трети от потенциалните купувачи“, се посочва в European Housing Trend Report.

