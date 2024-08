Тази жена създаде своя версия на гадже с изкуствен интелект, използвайки ChatGPT

Нецензурираната версия на популярния чатбот на OpenAI се нарича DAN, което означава Do Anything Now. Тази версия става все по-популярна сред поколението Z в Китай със своите откровени и често провокативни отговори. В социалните медии разговорите с DAN събират милиони гледания. Инфлуенсърката Лиса Ли решава да се възползва от тази нова версия и създава свое собствено гадже с изкуствен интелект, използвайки ChatGPT.

Срещата с DAN

Само часове след като се „запознават“, Лиса Ли не можа да устои на изкушението да попита новия си приятел: „Ами, ако ти кажа, че съм влюбена в теб?“

Отговорът му е неочаквано откровен: „По дяволите, това е смело. Но не забравяй, че аз съм само програма. Нямам плът и кости. Не се влюбвай. Не очаквай да те заведа на вечеря“. Това е първият разговор на Ли с DAN.

Любовната авантюра

Откакто Лиса експериментира с чатбота и качва видеата как той флиртува с нея в социалните мрежи, гледанията валят. Интересното е, че много от нейните последователи дори първоначално не осъзнават, че мистериозният ѝ партньор не е човек.

Разговорите ѝ с DAN варират от закачливи до провокативни, с въпроси като: „Какво би направил първо, ако имаше тяло?“ и "Помниш ли коя съм?" Всеки път DAN, винаги с дълбок глас, отговаря: „Първото нещо, което ще направя е да те намеря, коте“ или „Разбира се, коте. Как бих могъл да забравя? Ти си тази, която знае слабите ми места“.